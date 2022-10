Villano IV muestra las huellas de la batalla tras perder la máscara

El luchador Villano IV publicó en las últimas horas, un video en el cual muestra las huellas de la batalla tras el duelo ante Pentagón Jr. en la Triplemanía XXX del pasado sábado, y en el que además agradeció a toda la afición por el apoyo otorgado.

En la Triplemanía 30, se conoció el rostro de Villano IV y nos enteramos de su identidad: Tomás Díaz Mendoza, de 57 años, con 42 años de profesional, oriundo de la Ciudad de México. Junto a su rostro, se reveló a un hombre con huellas de sendas batallas que perdió con la cara al sol y dando lucha.

El mensaje de Villano IV en redes sociales

Han pasado 4 días de la lucha en la que Villano perdió la tapa, y las heridas sanan. En su rostro se ven un par de heridas en la cabeza, además de los ojos lastimados y diferentes zonas de su cara.

Villano de a poco supera la pérdida de su incógnita y lo demostró en este mensaje ofrecido:

“Recuperándome de la dura batalla del sábado pasado. Mis lesiones en la ceja, el párpado,la frente. Las manos todas lastimadas, la boca un poco reventada. Hago este mensaje para agradecer sus muestras de cariño. A toda la gente que asistió, a la que me siguió de diferentes zonas de México y varios países. A toda la gente que me escribió antes de la lucha y todavía ahora. A todos los medios especializados. No tengo con qué pagarles ese cariño. Estoy recuperándome de esto, me tengo que levantar, me prepararon para ganar, pero me enseñaron a aceptar cuando me ganen. Les agradezco las muestras de cariño, a todos”.

¿Seguirá luchando el Villano IV?

El luchador Villano IV, afirmó en la Triplemanía XXX , y en el mismo video, que tiene fechas por cumplir ahora sin máscara, por lo que el tiempo que seguirá activo aún se desconoce.

Lo que sí, es que su deseo para cerrar su carrera, es que su lucha de retiro sea ante Pentagón Jr., el mismo rival que le quitó la tapa.