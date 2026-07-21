¡IRRECONOCIBLE! Vinicius Jr. reaparece con radical cambio de imagen

Vinicius Jr., delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña, ha reaparecido tras la eliminación de la Canarinha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un radical cambio de imagen que ha sorprendido a sus fanáticos y que ha llamado poderosamente la atención.

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Así es el increíble cambio de imagen de Vinicius Jr.

Victoria Fonseca, pareja de Vinicius, subió una foto en sus redes sociales en donde destaca el impactante cambio de imagen del futbolista, quien se habría sometido a una cirugía de armonización de mandíbula.

La intervención a la que se habría sometido Vinicius Jr. estaría enfocada en definir el contorno del mentón, mandíbula y cuello en un proceso de tratamiento estético no quirúrgico realizado por el dermatólogo Alessandro Alarcao, quien viajó desde Miami hasta Goiania, Brasil, para realizar el procedimiento.

Fue el propio dermatólogo quien compartió en sus redes sociales que recibió a Vinicius, aunque no especificó el procedimiento que le realizó.

"Vini Jr"



Por este nuevo video del jugador tras su armonización facial. pic.twitter.com/DAKy8CIad7 https://t.co/POB3oyHdMc — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 21, 2026

"Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes", escribió Alarcao.

El jugador compartió una imagen en sus historias de Instagram; sin embargo, se cubrió el rostro con la mano, por lo que no es posible comprobar el cambio que se puede observar en las primeras imágenes.

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