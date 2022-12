“Vinimos a Qatar a hacer historia” - Zlatko Dalic DT Croacia

Sigue la Copa del Mundo de Qatar 2022 en su fase de eliminación directa con la instancia de octavos de final, con la mitad de los equipos ya clasificados (Países Bajos, Argentina, Francia e Inglaterra), por lo que mañana Croacia buscará convertirse en el quinto invitado, por lo que para su DT, Zlatko Dalic, es fundamental no pasar por alto lo que Japón ha hecho en este torneo.

“Lo que yo considero más importante es demostrar respeto por nuestro oponente, ellos derrotaron a campeones del mundo que son Alemania y España, tienen determinación y fuerza mental, lo que yo le digo a mis jugadores es que no podemos subestimar a nadie y nosotros hacer nuestra parte.”

Reuters

Quiere hacer historia con Croacia en Qatar

De igual manera, el estratega bosnio señaló estar consciente de la peligrosidad que sopone el cuadro nipón, sin embargo afirma que han tenido una preparación óptima y tienen muy en cuenta lo que se están jugando.

“Sabemos lo importante que este partido es para nosotros y quién es el oponente, si queremos avanzar tenemos que tener la misma actitud, dar el máximo esfuerzo sin menospreciar al rival y veremos quien es el mejor equipo, creo que estamos preparados y daremos lo mejor de nosotros, sabemos lo que nos jugamos y lo que nuestro oponente es”

Dalic fue claro al asegurar que estan en Qatar para hacer historia al no ser de los favoritos, pero que están enfocados solamente en el partido contra Japón.

“Eso me encantaría más que otra cosa, haremos el intento, estamos aqui para ir en contra de las posibilidades, es un sueño, hacer historia, pero lo tomaremos un paso a la vez, tenemos que ejercitar la paciencia, ahora lo más importante es el partido de mañana y de ahi veremos a donde nos lleva.”

Habló del futuro de Luka Modric con la Selección de Croacia

Reuters

Por último, el timonel habló acerca de Luka Modric, deshaciendose en elogios hacia su jugador y comentando que posterior al mundial el capitán croata continuará estando al servicio de su selección.

“Lo que yo pueda decir de Luka Modric no es suficiente, no puedo elogiar lo suficiente lo que ha sido su actuación en este torneo y no será el último que juegue para Croacia, su profesionalismo es indudable, está entrenando y trabajando en mejorar y lo necesitaremos por un tiempo más todavía.”