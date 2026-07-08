Vuelve el clásico de la Liga BBVA MX: Alineaciones, pronóstico y boletos del arranque del Apertura 2026

El Apertura 2026 comenzará con un partido que ocupa un lugar especial en la historia del futbol mexicano. La Jornada 1 pondrá frente a frente a dos clubes que protagonizaron la primera gran rivalidad del país, el primer Clásico de México. Además del atractivo histórico, el primer encuentro de la Liga BBVA MX ya genera expectativa por las posibles alineaciones, el pronóstico y la venta de boletos.

El próximo 16 de julio, Necaxa recibirá al Atlante en el Estadio Victoria, en Aguascalientes. El encuentro marcará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División de la Liga BBVA MX después de 12 años y abrirá oficialmente el torneo, apenas unos días antes de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Alineaciones y pronóstico del Necaxa vs Atlante

Hasta el momento, ninguno de los dos clubes ha confirmado su alineación para el debut en el Apertura 2026. Los entrenadores todavía cuentan con varios días de preparación y podrían realizar cambios antes del inicio del campeonato.

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En cuanto al pronóstico, Necaxa parte con una ligera ventaja por su condición de local. Sin embargo, Atlante llega con el impulso de su regreso a la Liga MX y buscará comenzar con un resultado positivo en un duelo que tiene un fuerte significado para ambas instituciones.

Necaxa y Atlante reanudan el primer clásico del futbol mexicano

La rivalidad entre Necaxa y Atlante comenzó el 2 de octubre de 1927, cuando disputaron el primer partido oficial en la época amateur. Aquel encuentro terminó 2-2 y dio origen a uno de los enfrentamientos con mayor tradición dentro del futbol azteca.

En Primera División, el historial también refleja una gran paridad. Necaxa y Atlante se han enfrentado en 102 ocasiones, con 36 victorias para cada equipo y 30 empates. Entre los capítulos más recordados aparecen el triunfo de Atlante por el título de la temporada 1931-1932 y la goleada de 9-0 de Necaxa un año después.

|Isaac Ortiz

Boletos para Necaxa vs Atlante y datos del partido de la Liga MX

El encuentro se disputará el jueves 16 de julio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria. Será el primer partido del Apertura 2026 y abrirá una temporada que comenzará mientras todavía no concluye el Mundial.

Los boletos aún no se encuentran disponibles de forma general. De acuerdo con la información difundida, podrán adquirirse a través de StubHub y los precios iniciarían alrededor de los 200 pesos, dependiendo de la zona elegida dentro del estadio.

