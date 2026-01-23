¡ÚLTIMA HORA! Warrior revela sede del México vs Argentina en este 2026

La Selección de México sigue buscando rivales de prestigio como parte de su preparación de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y uno de los sinodales a los que enfrentaría sería nada menos que el vigente campeón del mundo, Argentina.

México enfrentaría a Argentina

Carlos Guerrero 'Warrior' reveló durante la transmisión del partido entre México y Panamá de este jueves 22 de enero que la Selección Mexicana se enfrentaría a su similar de Argentina en Las Vegas, Estados Unidos, unas semanas antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Federación Mexicana de Futbol estaría en negociaciones para afinar los últimos detalles del encuentro y definir la fecha exacta del partido, aunque todo parece indicar que sería en la Ciudad del Pecado ya que no forma parte de las sedes que albergarán compromisos del Mundial 2026.

De momento, la Selección Mexicana tiene agendados tres partidos de preparación previo al arranque de la Copa del Mundo.

Este 25 de enero se medirá a Bolivia y en febrero tiene agendado un duelo ante Islandia en la Corregidora de Querétaro. Posteriormente, México se medirá contra Portugal en la cancha del Estadio Azteca y después a Bélgica en Chicago.

