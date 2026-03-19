Esta es la comparativa del WWE 2K26 entre el Xbox Series y la Nintendo Switch 2

Han pasado algunos días desde que se lanzó oficialmente y, la realidad, es que el juego ha superado por completo las expectativas. El WWE 2K26 se ha convertido en uno de los videojuegos deportivos más solicitados de este inicio de año, por lo que aquí conocerás la comparativa entre cómo luce en el Xbox Series respecto a la Nintendo Switch 2.

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El Xbox Series se ha convertido en la tercera consola favorita de millones de gamers en México y el resto del mundo, por lo que espera llenar de sorpresas a muchos de sus seguidores este año; la Nintendo Switch 2, por su parte, ha superado cualquier expectativa desde su lanzamiento el año pasado.

¿En qué consola luce mejor el WWE 2K26?

Fue a través de YouTube que se lanzó un video en donde se realiza una comparativa realmente nítida entre lo que se observa en el Xbox Series y la Nintendo Switch 2, más específicamente, del WWE 2K26, videojuego que salió a la venta el pasado 13 de marzo del 2026.

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En síntesis, es preciso decir que en ambas consolas el videojuego de la WWE luce espectacular y mucho mejor en relación a, por ejemplo, lo que se vivió en la edición pasada 2K25. Un punto a tener en cuenta, además, es la participación de luchadores mexicanos de la AAA, así como aquellos que ya forman parte de la WWE.

Sin embargo, y a conciencia de que esta comparación es subjetiva, se podría decir que es en la Nintendo Switch 2 en donde el WWE 2K26 muestra detalles más claros, específicos y espectaculares de cada uno de los luchadores y sus movimientos en el ring, lo cual podría hacer que la experiencia del usuario sea mejor.

¿Cuánto cuesta el WWE 2K26?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el nuevo videojuego de la WWE tiene consigo muchas ediciones, mismas que guardan un precio distinto entre sí. En ese sentido, la versión estándar cuenta con un valor cercano a los 70 euros, mientras que otras superan esta cantidad en el mercado mexicano.