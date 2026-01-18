WWE: ¿Qué pasó con Kane, el hermano de Undertaker?

Los aficionados de la lucha libre recuerdan con especial nostalgia a los grandes personajes que marcaron una época dentro de WWE. Más allá de The Undertaker, uno de los nombres que logró consolidarse como un ícono de la disciplina fue el de Kane , el Monstruo Rojo.

Esta figura imponente de la lucha libre que debutó a mediados de los años 90 y se convirtió en parte esencial de algunas de las historias más memorables de la empresa, en realidad se llama Glenn Thomas Jacobs. El luchador no solo destacó por su presencia intimidante, sino también por una carrera repleta de campeonatos y récords.

Kane fue protagonista de combates extremos, rivalidades históricas y alianzas inolvidables, especialmente junto a Undertaker como Los Hermanos de la Destrucción: una de las duplas más temidas y populares en la historia de WWE. Lejos del cuadrilátero, así pasa sus días el ex luchador.

¿Qué pasó con Kane tras dejar de luchar en WWE?

Aunque se alejó de la competencia activa, Kane nunca se desvinculó por completo de WWE. Glenn Jacobs continúa bajo contrato con la empresa, realizando apariciones esporádicas como leyenda, principalmente en eventos especiales.

Su última lucha relevante se dio en 2018, cuando hizo equipo con The Undertaker para enfrentar a DX en Arabia Saudita, marcando el cierre simbólico de su etapa dentro del ring. Pero fuera de la lucha libre, Jacobs dio un giro radical a su vida profesional.

Desde 2018 es alcalde del condado de Knox, en Tennessee, Estados Unidos. Ha renovado el cargo en 2022 y desde entonces ha mantenido un perfil activo en la política local. Pero en 2021, la WWE reconoció su legado al inducirlo oficialmente al Salón de la Fama durante WrestleMania 37.

Los logros de Kane en su carrera en WWE

La trayectoria de Kane está respaldada por una impresionante colección de victorias. Fue 3 veces campeón mundial, al conquistar el Campeonato de la anteriormente llamada WWF.

Pero también conquistó el Campeonato Mundial de Peso Pesado y el Campeonato de la ECW, convirtiéndose en uno de los pocos luchadores en obtener los 3 títulos máximos. Además, fue 2 veces Campeón Intercontinental, Campeón Hardcore, Campeón 24/7 y acumuló múltiples reinados en campeonatos en pareja, tanto en WWE como en WCW, lo que le permitió convertirse en Campeón Triple Corona.

A nivel individual, también dejó huella al ganar el Money in the Bank de SmackDown en 2010 y establecer un récord histórico en el Royal Rumble, con 43 eliminaciones totales. Esta marca lo mantuvo en lo más alto durante años.