Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs León HOY 24 de julio por el Apertura 2026 es una de las preguntas que más se hacen los aficionados de la Liga BBVA MX. La Jornada 2 del torneo continúa este viernes con un duelo entre dos equipos que buscan comenzar con el pie derecho el campeonato, cuando los fronterizos reciban al Club León en uno de los encuentros más atractivos del día.

Xolos intentará aprovechar nuevamente su condición de local para mantenerse entre los primeros lugares del Apertura 2026, mientras que León buscará reaccionar y sumar unidades importantes en una cancha que suele ser complicada para cualquier visitante.

¿Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs León HOY?

El partido entre Xolos y León se disputará en el Estadio Caliente, inmueble ubicado en Tijuana, Baja California, donde el conjunto fronterizo juega como local desde 2007.

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Además de ser uno de los estadios más característicos del futbol mexicano por su cancha de pasto sintético, el recinto suele convertirse en una fortaleza para los Xolos gracias al apoyo de su afición.

|MEXSPORT

Datos del partido

Partido: Xolos vs León

Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026

Fecha: Viernes 24 de julio de 2026

Estadio: Estadio Caliente

Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

El encuentro se jugará de forma simultánea al Atlante vs América, otro de los partidos destacados del Viernes Botanero. Para Xolos será la oportunidad de conseguir su segundo triunfo consecutivo del torneo, mientras que León intentará dar un golpe de autoridad fuera de casa y comenzar a escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.