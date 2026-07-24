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Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs León HOY 24 de julio por el Apertura 2026

Xolos recibe a León en la Jornada 2 del Apertura 2026; estadio,horario y cómo llegan ambos equipos al duelo de este viernes

Xolos de Tijuana

Escrito por: Donato del Blanco - DR

Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs León HOY 24 de julio por el Apertura 2026 es una de las preguntas que más se hacen los aficionados de la Liga BBVA MX. La Jornada 2 del torneo continúa este viernes con un duelo entre dos equipos que buscan comenzar con el pie derecho el campeonato, cuando los fronterizos reciban al Club León en uno de los encuentros más atractivos del día.

Xolos intentará aprovechar nuevamente su condición de local para mantenerse entre los primeros lugares del Apertura 2026, mientras que León buscará reaccionar y sumar unidades importantes en una cancha que suele ser complicada para cualquier visitante.

xolos de tijuana

¿Dónde y en qué estadio se juega el Xolos vs León HOY?

El partido entre Xolos y León se disputará en el Estadio Caliente, inmueble ubicado en Tijuana, Baja California, donde el conjunto fronterizo juega como local desde 2007.

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Además de ser uno de los estadios más característicos del futbol mexicano por su cancha de pasto sintético, el recinto suele convertirse en una fortaleza para los Xolos gracias al apoyo de su afición.

Estadio Caliente.jpg
|MEXSPORT

Datos del partido

  • Partido: Xolos vs León
  • Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 24 de julio de 2026
  • Estadio: Estadio Caliente
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

El encuentro se jugará de forma simultánea al Atlante vs América, otro de los partidos destacados del Viernes Botanero. Para Xolos será la oportunidad de conseguir su segundo triunfo consecutivo del torneo, mientras que León intentará dar un golpe de autoridad fuera de casa y comenzar a escalar posiciones en la tabla del Apertura 2026.

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