Yankees contra Medias Rojas: el Bronx vive otra noche decisiva

El escenario está listo en Nueva York para una de esas noches que marcan época en las Grandes Ligas. Los Medias Rojas llegan al Yankee Stadium con la ventaja en la Serie del Comodín de la Liga Americana tras ganar el Juego 1, mientras que los Yankees no tienen margen de error: deben vencer o despedirse de la temporada.

La historia juega en contra de los de casa. En las series al mejor de tres en esta instancia, el equipo que gana el primer encuentro ha terminado avanzando en 18 de 20 ocasiones, incluyendo 16 barridas. Boston quiere sumarse a esa estadística; Nueva York busca romperla.

“Esperemos poder continuar con eso Rodón ha sido increíble, pero confiamos en Brayan Bello, que siempre disfruta lanzar en este estadio”, dijo Alex Cora, manager de los Medias Rojas.

Por su parte, Aaron Judge, capitán de los Yankees, llamó a la calma: “Vamos a seguir confiando en nuestro juego. Hemos llegado a este punto enrachados, y debemos enfocarnos en lo que sabemos hacer”.

Rodón vs. Bello: duelo de abridores

El duelo en la lomita será vibrante. Carlos Rodón (18-9, EFE de 3.09) vivió su mejor temporada con los Yankees y buscará frenar a la ofensiva rival. Aunque tiene marca de 1-2 frente a Boston en 2025, llega con la confianza de haber dominado en su última salida contra ellos en agosto.

Enfrente estará el dominicano Brayan Bello (11-9, EFE de 3.35), quien hará su debut en postemporada.

A sus 26 años, el derecho se ha mostrado sólido y tiene un registro favorable en el Bronx: 3-1 con efectividad de 1.44 en cinco aperturas. Además, ya en agosto blanqueó a los Yankees en siete entradas.

Rivalidad histórica y presión máxima

Los Medias Rojas han eliminado a los Yankees en sus últimos tres cruces de playoffs (2004, 2018 y 2021), un dato que añade tensión a una rivalidad que no necesita más ingredientes.

Boston llega descansado en su bullpen, con Aroldis Chapman listo para otro cierre, mientras que Nueva York usará todas sus armas disponibles en un partido de vida o muerte.

Con figuras como Judge, Stanton y Volpe encendidos por los Yankees, y Alex Bregman alcanzando su partido número 100 en postemporada para Boston, el Juego 2 promete drama y emociones hasta el último out.

La cita es a las 4:08 de la tarde, tiempo del centro de México. En el Bronx, octubre vuelve a escribir otra página en la eterna batalla entre Yankees y Medias Rojas.