Yankees vs Boston: Max Fried contra Garrett Crochet en duelo de zurdos

La rivalidad más grande del beisbol escribe un nuevo capítulo, Yankees de Nueva York contra Medias Rojas de Boston.

Esta vez, la atención está puesta en la lomita, donde dos zurdos de élite serán protagonistas en el inicio de la ronda de comodines: Max Fried, el as recién llegado al Bronx, frente a Garrett Crochet, la gran apuesta de los Medias Rojas.

La llegada de Fried a Nueva York fue inevitable. Libre en el mercado y con un historial probado como abridor estelar, los Yankees no dudaron en sumarlo a su rotación.

La presión en el Bronx nunca es poca, pero el zurdo la ha manejado como todo un veterano, cumpliendo con las expectativas y convirtiéndose en el brazo confiable para octubre.

Garrett Crochet, la gran apuesta de Boston

En la otra esquina está Garrett Crochet, quien arribó a los Medias Rojas vía intercambio en el que Boston pagó un precio alto, pero que ha valido cada centavo.

En su primera temporada con el equipo, Crochet no solo se ha consolidado como uno de los abridores más dominantes de la liga, sino que también se ha especializado en silenciar a los Yankees, rivales directos en la división.

El zurdo es ya candidato al premio Cy Young, gracias a su consistencia, control y capacidad para dominar con rectas y sliders que parecen imposibles de descifrar. Hoy tendrá la misión de extender su dominio en la serie más esperada por los fanáticos.

Yankees vs Boston: un clásico en playoffs

El escenario no podía ser mejor: el primero de tres juegos que definirán la ronda de comodines. Nueva York llega con la confianza de haber cerrado la temporada con fuerza, ganando la última serie ante Boston y manteniendo un ritmo constante durante toda la campaña.

Sin embargo, los Medias Rojas tienen un dato a su favor: descifraron mejor a los Yankees a lo largo de la temporada, quedándose con la ventaja en los enfrentamientos directos. Esa balanza, aunque ligera, puede pesar en una serie tan corta.

El choque entre Max Fried y Garrett Crochet no es solo un duelo de abridores. Es el reflejo de dos franquicias que viven para enfrentarse y que, cada vez que pisan el diamante, detienen al mundo del béisbol.

Yankees contra Boston, Fried contra Crochet. En octubre, con todo en juego, no hay guion escrito. Solo beisbol puro, con la intensidad que solo este clásico puede ofrecer.