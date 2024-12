¡De 7 mil a 30 mil pesos! Motociclistas realizan bloqueos en Hidalgo por costos excesivos de emplacamiento

En el estado de Hidalgo , los motociclistas de Tula se unieron; cerraron calles y realizaron bloqueos a los accesos al municipio como una medida de protesta a lo que llaman una cacería de policías municipales para detenerlos, y es que muchos aseguran no han pagado el impuesto de tenencia para tener placas, porque los costos de emplacamiento son muy elevados.

"¡7 mil pesos me están cobrando! Yo no tengo placas, es la primera vez que las voy a sacar y me están cobrando 7 mil pesos”, indicó uno de los afectados que se sumaron a la protesta.

“Obviamente, no estamos negándonos a regularizarnos como ciudadanos, pero, pues sí son cobros excesivos”, explicó otro de los motociclistas que exigen un pago más justo.

Más de la mitad de los inconformes asegura que ocupan sus motocicletas para trabajar, reparten alimentos y productos; son el sustento en sus casas, por lo que van al día.

Motociclistas piden descuentos o que les condonen intereses

Asimismo, los inconformes explican que el trato no es igualitario, pues a los automovilistas les condonan intereses y hasta les reducen costos.

“Aquí lo que nosotros estamos tratando, es que obviamente el gobierno nos dé o nos condonen los intereses como han hecho con los vehículos anteriormente, ya ve que había carros obviamente con 10 o 15 años”, detalló un manifestante.

Costo de emplacamiento, más caro que sus unidades

Y es que hagamos cuentas, por emplacar una moto nueva en este municipio son 7 mil pesos y, si alguno tiene retrasos, la cifra se va hasta los 30 mil pesos. En muchos casos es la mitad o el costo de la misma unidad, por lo que las cifras son claramente altas para los motociclistas en el municipio de Tula.

Tras varias horas de realizar el bloqueo, las autoridades locales accedieron a regresar cerca de 50 motociclistas que ya habían asegurado y se comprometieron a no detenerlos hasta el 15 de enero, cuando iniciaran una revisión de estos impuestos programados.