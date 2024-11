77 años de espera: Madre e hija se reencuentran después de casi un siglo

La señora Agustina, en el año 1943, en Aguascalientes , al ser madre primeriza, fue engañada y le arrebataron a su hija Amparo, con tan solo cuatro años de edad; 77 años después, luego de una vida separadas, se reencuentran.

Conoce la historia de Agustina y su hija; 77 años después, la vida las reencontró tras ser separadas por una mentira

“Cuando firmé y se la llevaron, sentí que me moría. Cuando me la quitaron, yo iba a la escuela donde la tenían, la llevaban en el carro a la escuela, y yo iba a verla entrar y salir de la escuela. Todos los días iba yo.

“A mí me decían que era hija de los abuelos, por el motivo de que yo era muy pobre, yo no la podía tener, decían. ¿Qué educación le iba a dar yo?”, explicó la señora Agustina, que con mentiras perdió a su hija.

Niña se aleja triste con su oso | Pexels

La señora Agustina todos los días veía a lo lejos a su hija Amparo, hasta que un día no pudo más y tomó una decisión radical.

“Un día me dije, yo qué gano con verla de lejos, no la puedo ver, no le puedo hablar, no puedo nada. Agarré mi maleta y me fui hasta Chihuahua”, expresó la doña Agustina.

En aquel estado, inició una nueva vida y trabajó hasta llegar a otro país, donde se casó y tuvo hijos; sin embargo, nunca paró de buscar a su pequeña.

Amparo creció sin entender por qué fue separada de su madre, aunque guardaba en su corazón el deseo de reencontrarse.

“Ella me tuvo a los 15 años, una niña cargando otra bebé, una niñita que también sufrió, que batalló", explicó Amparo, al conocer todo lo que tuvo que enfrentar su madre al entregarla con mentiras.

Después de 77 años sin verse, por fin pudieron reencontrarse fundiéndose en un abrazo lleno de lágrimas y emociones que el tiempo jamás podrá borrar.