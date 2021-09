Lluvia inunda calles de Tepeji del Río, Hidalgo

Tepeji del Río, Hgo.- La lluvia fue tan sorpresiva como la inundación de las calles, toda el agua de las comunidades altas en Tepeji del Río llegó a cuatro colonias de este municipio en Hidalgo.

“Todo fue muy rápido, creo que yo estaba en la recamara y escuchaba, me di cuenta porque alguien de aquí mismo envío un mensaje de que el río se estaba desbordando, yo me imagine que el río el de allá el grande, ya me asomé por la ventana y esto era un río la calle”, narró Nahum Contreras, vecino afectado.

La zona de praderas y palo gordo fueron las más afectadas, por ello, comenzó el desalojo de algunos vecinos.

El riesgo principal era el desbordamiento del río tepeji y la presa requena, por eso autoridades municipales pidieron el apoyo de Comisión Nacional de Agua (Conagua).

“Entonces se nos juntó ahorita todo el agua y la presa que ya está al 100 por ciento nos genera un problema de anegamiento, entonces ahorita el agua se empieza regresar, ya lo que es en la parte baja de San Mateo, y está llegando lo que es Praderas, entonces ya pedimos el apoyo con la Conagua, a que nos pueda ayudar a poder abrir las compuertas de la presa la Requena, ya lo están haciendo y en este momento estamos abriendo para 100 metros cúbicos por segundo”, aseguró Salvador Calzadilla, Presidente municipal de Tepeji del Río.

Se instalaron albergues pero los vecinos decidieron quedarse con familiares e iniciar los trabajos de limpieza y rescate de enseres una vez que bajo el nivel del agua.

En las próximas horas se hará la evaluación de los daños ocasionados por esta contingencia en la zona sur del estado.