Se cumplen 6 años del inicio de “La Barredora": El rol de Hernán Bermúdez, operación y nexos de Adán Augusto

Este 11 de diciembre se cumplen seis años de un hito oscuro para la seguridad en el sureste mexicano. Fue en esta fecha, en 2019, cuando Hernán Bermúdez Requena rindió protesta como Secretario de Seguridad de Tabasco ante el entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández.

Según informes de inteligencia militar consultados por Fuerza Informativa Azteca, ese nombramiento no fue solo un cambio administrativo; fue el momento en que se “echó a andar la maquinaria criminal” conocida como La Barredora.

“El creador se llama Adán Augusto": Exdiputada

Tras casi un año como director de la Policía de Investigación, Bermúdez asumió el mando total y, en pocos meses, tejió alianzas y organizó una estructura criminal desde el Estado.

Las acusaciones apuntan a lo más alto de la esfera política. Lorena Beaurregard, exdiputada del PRI, es contundente al señalar la jerarquía de esta organización: “Hernán [era] un operador, pero el creador de La Barredora se llama Adán Augusto López Hernández”.

Seis años de #impunidad



El 11 de diciembre de 2019, Hernán Bermúdez Requena, hoy preso, puso en marcha la estructura criminal conocida como "#LaBarredora", mientras ocupaba cargos clave en la seguridad de #Tabasco.

Informes de inteligencia señalan que tejió alianzas y…





El origen de La Barredora: Una venganza contra “El Kalimba”

¿Por qué se creó este grupo? Testimonios sugieren que “La Barredora” nació no como un cártel tradicional, sino como un instrumento de poder y venganza. Raúl Jerónimo Amaya, ex policía estatal, detalla que el objetivo inicial era eliminar a un líder huachicolero.

“Los orígenes de La Barredora supuestamente fueron para quitarle el mando a un líder huachicolero que había asesinado a un amigo de Adán Augusto. Para asesinar al tal Kalimba fue creada La Barredora, pero ya sintiéndose con ese poder y vieron la oportunidad, abarcaron todo el estado”, reveló Amaya.

Así, bajo el mando de Bermúdez, todos los delitos se mantenían “bajo control” en una especie de paz pactada. El secretario presumía grandes resultados en seguridad, mientras operaba, según los señalamientos, como cabeza de un cártel.

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de #Tabasco nombrado por Adán Augusto López, controló los penales del estado y desde ahí reclutó al grupo criminal La Barredora.





Protegidos por el manto de la impunidad

La protección oficial era tal que, durante años, los líderes criminales operaron a plena luz del día. Ángel López, Comandante de la 30 Zona Militar, confirmó en julio de 2025 lo que era un secreto a voces:

“Cuando llegamos aquí, esos líderes importantes, originales de La Barredora, no tenían orden de aprehensión. Requena, Prada, Tomasín... ninguno tenía orden de aprehensión”.

El imperio de Bermúdez se fracturó el 23 de diciembre, fecha en la que “La Barredora” se dividió por pleitos internos. Esto derivó en la renuncia de Bermúdez en enero de 2024, su huida, persecución internacional y eventual encarcelamiento.

Hoy, mientras Hernán Bermúdez espera una nueva audiencia judicial tras las rejas, sus crímenes y muchos de sus cómplices siguen sin castigo, protegidos aún por el gran manto de la impunidad que se tejió hace exactamente seis años.

