Calendario completo: Todas las fechas en que no se come carne antes de que llegue la Semana Santa 2026

La Cuaresma y Semana Santa representan un pilar fundamental de la fe para millones de personas, siendo un periodo de profunda reflexión, renovación espiritual y respeto por las tradiciones católicas, pero ¿cuáles son los días en los que no se puede comer carne?

Este periodo invita a un retiro interior a través del ayuno y la abstinencia, simbolizando un sacrificio que fortalece el espíritu, una tradición milenaria de la iglesia católica.

Calendario de días en que no se come carne antes de Semana Santa

Según la tradición católica, después del miércoles de Ceniza, todos los viernes a partir del 20 de febrero hasta el 27 de marzo 2026, los fieles deben evitar comer carne de res, cerdo y pollo, pero ¿cuáles son las fechas exactas? Te compartimos el calendarios completo.



20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

3 de abril (Viernes Santo)

La Cuaresma y la Semana Santa, son una de las celebraciones más importantes para la religión católica, pues se conmemora la pasión y la resurrección de Jesús,

¿Por qué no se come carne en Cuaresma?

La Cuaresma 2026 representa un periodo de preparación para la Semana Santa, por ello, la iglesia católica invita a los creyente a no comer carnes rojas y blancas, además de hacer penitencia, pero ¿por qué no se como carne durante estas fechas?

El no comer carne todos los viernes de Cuaresma, honra los 40 días que pasó Jesús en el desierto en ayuno; fortaleciendo su espíritu de sacrificio y preparación para la Semana Santa 2026, Una práctica que se remonta al Siglo II.

Históricamente, la carne se relaciona con la abundancia, la celebración y el placer, por esta razón, renunciar a ella representa un acto de humanidad y sacrificio.

¿Qué sí se puede comer en Cuaresma y Semana Santa?

En la Cuaresma y Semana Santa 2026, la tradición católica únicamente pide dejar de comer carnes rojas y blancas, es decir, cerdo, pollo y res. Por ello, la tradición católica permite consumir los siguientes alimentos durante este periodo:

