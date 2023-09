¿A qué edad se independizan los jóvenes en México? Estos son los retos para quienes deciden vivir solos

Claudia Lara es una jovencita de 25 años que recién se independizó: “Me acabo de salir de casa de mis papás hace muy poquito realmente, porque sentí que era el tiempo necesario para poder hacer una vida realmente”. Actualmente esta mexicana renta una vivienda bajo el concepto denominado “Co-Living”, por lo que comparte gastos junto con algunos de sus amigos.

Claudia le contó a Fuerza Informativa Azteca que: "Es difícil adaptarse, el no vivir con tus papás, las comodidades que te daban, el abrir la nevera y tener todo disponible, actualmente abres la nevera y no tienes nada a veces, pero si me siento bien de haber cumplido una de mis metas tan pronto".

Cuenta que es difícil adaptarse, que con sus papás vivía con las comodidades que ellos le daban, que ella abría el refrigerador y tenía todo lo necesario: “Actualmente abres la nevera y no tienes nada a veces, pero si me siento bien de haber cumplido una de mis metas tan pronto”, señaló Claudia.

Pero el caso de esta jovencita es excepcional porque en México, la edad promedio en la que los jóvenes emancipan es a los 28 años con 9 meses de edad, según cifras de INEGI.

¿A qué edad se independizan los jóvenes en México? Retos para quienes deciden vivir solos

Al respecto, la psicóloga Angélica Guerrero señala que: “Los ingresos cuando sales de la Universidad, realmente son bajos, no te alcanza para ir y rentar un departamento, sumado a esto, creo que también la parte cultural que llegamos a tener es sumamente apapachadora, en la cual nos llegan a cobijar hasta que tenemos 28, 29, 30, incluso cuando estas casado te siguen apapachando”.

A pesar de estas cifras, México se encuentra por debajo de otras naciones en este rubro. Un estudio de la Oficina Europea de Estadística señala que en Croacia la emancipación promedia los 33.4 años, es decir 5 años más que en México.

Emancipación juvenil en el Mundo

Grecia 30.7 años

España 30.3 años

Italia 30 años

Portugal 29.7

Polonia 28.9

México 28.9

Estados Unidos 24 años

Dinamarca 21.7 años

Suecia 21.4 años

Finlandia 21.3 años.

Sobre las edades de emancipación juvenil, Angélica Guerrero agrega que: “Es muy exagerado, si, 28 años, ya eres un adulto y realmente tú podrías tomar este tipo de decisiones desde que tienes 20, 21”.