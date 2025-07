La reforma laboral no mejoró las condiciones de los repartidores y conductores de aplicación (apps), lo dicen ellos y sus testimonios, que más bien son reclamos. Hoy ellos sufren las consecuencias de una reforma laboral que les arrebata parte sus ganancias diarias.

Reforma laboral para repartidores de apps

“Sí, la verdad es que sí me ha reducido como un 70% 80% de lo que sacaba normalmente”, dijo Jonathan Caballero, repartidor de aplicación.

Desde principios de julio, con el arranque de la llamada prueba piloto, Uber les anunció que subirá hasta 7% el costo de los viajes, y quien pagará será el consumidor.

Pero no solo eso, hoy repartidores como Jonathan lo resienten en su bolsillo con menos servicios, y tarifas más altas para los usuarios.

“Ahorita no llevo ni 400 pesos, desde las 7:30 de la mañana que estoy y ve que son las 3 de la tarde y dices ¡no, imagínate! A estas horas llevo medio tanque son 200 pesos, de 400 llevo 200 pesos del día, menos los impuestos te quedan como 150 y tantos pesos”, mencionó Jonathan Caballero, repartidor de aplicación

Pero eso no es todo, ahora les ponen viajes más largos por un menor pago, es decir, están ganando menos. “Son viajes de 7, 8 10 km por 30 pesos, la verdad así no conviene, ya no es viable”, dijo Ulises, repartidor de aplicación.

Más impuestos y comisiones tras la reforma laboral

Al final de cuentas ganan menos, pagan más impuestos y comisiones, gracias a una reforma que les impusieron para cobrarles más impuestos, a cambio de servicios médicos de pésima calidad y sin medicinas.

“No me parece justo, no me parece justo porque las clínicas y todo es ineficiente aquí en la ciudad, entonces… no es como esa reciprocidad, de los hospitales, del gobierno”, dijo Leslie Díaz, vocera de Repartidores Unidos de México.

Y el único beneficiado, ¿quién cree que es? Sí, quien recibirá más impuestos y sus aportaciones de seguridad social. “Ojalá sea un beneficio para nosotros y no para el gobierno, la verdad ni para la empresa. Ahora sí que nosotros somos los que estamos todo el día en la calle”, dijo Ulises, repartidor de aplicación.

“Aparte hay que pagar los impuestos, lo que viene siendo el IVA y el ISR, no nos queda como tal como antes de qué llegara la Reforma, yo siento que un 10% un mínimo”, mencionó Leslie Díaz, vocera de Repartidores Unidos de México.