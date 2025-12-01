Raúl Rocha Cantú, empresario conocido por ser el dueño de Miss Universo, aparece en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación con el tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia México.

¿Cómo operaba la red de huachicol fiscal?

Según el expediente de la FGR, Rocha Cantú, junto con Jacobo Reyes León, podrían haber traficado combustible hacia puertos de Tamaulipas, principalmente Altamira y Tampico. Una red liderada presuntamente por los sobrinos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Una vez en México, los hidrocarburos ilegales eran descargados y transportados en pipas hacia Querétaro, en una propiedad identificada como “La Espuela”.

Las investigaciones incluyen grabaciones de llamadas del 13 de enero de este año, donde se negoció la compra de 22 millones de litros de combustible a 18.15 pesos por litro.

En la conversación, Jacobo Reyes León mencionó tener contactos dentro de la Marina y de la Administración Portuaria Integral, lo que habría facilitado la entrada del combustible ilegal sin ser detectado.

Puertos de Tamaulipas como epicentro del contrabando

Los registros de la FGR indican que más de 30 buques arribaron a Altamira y Tampico cargados con hidrocarburo ilícito.

Durante ese periodo, el Capitán Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez fungió como subdirector operativo de la Aduana de Altamira, supervisando la llegada y operación de los buques.

También se indaga si el grupo de Raúl Rocha Cantú pudo haber utilizado pipas del Recinto Fiscal 289 en Tampico, al que habrían llegado millones de litros de hidrocarburo ilícito.

Este lugar fue concesionado desde junio de 2020 a Saúl Vera, quien constituyó su empresa Tampico Terminal Marítima y obtuvo el permiso para operar el muelle ese mismo mes.

¿Quién fue el concesionario? Un empresario tabasqueño, muy amigo de Adán Augusto López que participó en su campaña política y es cliente de la famosa notaría del senador. Por ende ¿todos los caminos del huachicol nos llevan a Tabasco?

Más allá de las polémicas, la caída del dueño de Miss Universo México se suma a una serie de investigaciones que buscan desmantelar redes de corrupción en aduanas y puertos estratégicos.