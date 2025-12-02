Mientras tanto, en medio de la crisis de desaparecidos en nuestro país, se suma un nuevo nombre, Miguel Ángel Saucedo Mora, de 38 años, fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre en la colonia Santa Cecilia de la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México.

Su familia perdió como un comunicación con él, por lo que ese mismo día presentó la denuncia ante la Fiscalía de la CDMX y hasta el momento, sólo hay retrasos.

La búsqueda de Miguel Ángel Saucedo Mora y la presión creciente por los desaparecidos en México

Miguel Ángel Saucedo Mora se suma esta lista de desaparecidos que en este país ya se ha convertido en uno de los más grandes miedos.

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Claudia Saucedo Mora, hermana del desaparecido, explica qué es lo que se sabe del caso al momento.

Claudia relata que su hermano salió de trabajar de una institución educativa donde daba clases por la tarde, como lo hacía rutinariamente; sin embargo, la familia notó su ausencia al no recibir mensajes ni llamadas en el grupo familiar, algo que de inmediato encendió las alertas. Más tarde, compañeros de su segundo empleo confirmaron que tampoco asistió a sus clases al día siguiente.

La familia de Miguel Ángel Saucedo Mora, profesor del Colegio Nacional de Matemáticas, vive una pesadilla desde su desaparición el 19de noviembre en la colonia Santa Cecilia, alcaldía #Tláhuac.



La preocupación aumentó cuando identificaron que la última conexión en su teléfono móvil ocurrió durante la madrugada del 20 de noviembre. Tras notificar a las autoridades, la familia enfrentó un proceso lento y complejo, mientras continuaban difundiendo su fotografía para pedir apoyo ciudadano. Entre esas acciones surgieron llamadas de extorsión, lo que complicó aún más la situación.

Avances, dudas y esfuerzos familiares en el caso de Miguel Ángel Saucedo Mora dentro de la crisis de desaparecidos en México

A falta de respuestas inmediatas, familiares y vecinos comenzaron a reunir videos de cámaras privadas. Con ese material lograron reconstruir parcialmente la ruta que Miguel Ángel Saucedo Mora tomó la noche de su desaparición.

Lo observaron caminar acelerado en un primer video, lo que les hizo suponer que podría sentirse presionado o en riesgo. En otro registro se le vio más tranquilo, avanzando sin consultar su teléfono, como si tuviera claro hacia dónde dirigirse.

Claudia explica que la familia ha trabajado por su cuenta para trazar horarios y ubicaciones, mientras continúan entregando la información reunida a la Fiscalía. Señala que ya han tenido contacto con las autoridades, aunque reconoce que la carga de trabajo en casos similares es alta.

A casi dos semanas de no saber nada de Miguel Ángel, la familia pide a la ciudadanía compartir su ficha de búsqueda en México y aportar cualquier información que ayude a localizarlo.