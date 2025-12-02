En la trama criminal del huachicol en México, las investigaciones revelan un nexo entre La Barredora de Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y el grupo criminal de Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo México. Ambas organizaciones utilizaban la misma compañía para facturar su combustible ilegal.

Tabasco Capital, en la mira por simular operaciones para legalizar hidrocarburo

La empresa Tabasco Capital, una sociedad anónima dedicada a la importación, comercialización y transporte de petrolíferos, está en la mira de las autoridades por emitir facturas y simular operaciones para legalizar hidrocarburo de contrabando o robado.

De acuerdo con su constancia fiscal, inició operaciones en 2019 y creció rápidamente hasta facturar millones de pesos de combustible. La compañía, asentada en Querétaro, forma parte de la red de contrabando y robo de combustible en México.

Operaciones continuarían con Tabasco Capital

En un organigrama de La Barredora de Hernán “N” se identifica a uno de sus principales operadores, Adderly Michel Frías Morales, alias “El Micho”, quien se encarga del contrabando y robo de combustible para el grupo criminal.

Un reporte de inteligencia militar de febrero de 2021 revela una conversación de “El Micho” con un sujeto llamado Juanito, en la que hablan sobre que cambiaron la importadora con la que hacían negocios, pero con Tabasco Capital seguían operando.

La empresa Tabasco Capital siguió operando para huachicoleros, como revela el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR) que se inició en 2024 contra Raúl Rocha Cantú y sus presuntos cómplices.

Una empresa fachada en Querétaro

La banda liderada por Jacobo Reyes León tiene una empresa fachada llamada Ferropolymers, ubicada en Querétaro, en inmuebles como La Espuela, que en realidad son almacenes del combustible contrabandeado o robado, al que arriban decenas de pipas.

La Fiscalía ha encontrado que la facturación y legalización del combustible la realiza la empresa Tabasco Capital. En cateos a inmuebles de la banda se hallaron documentos que involucran a Tabasco Capital, que ahora es clave en las investigaciones. Están tras la pista de los dueños.

Porque en la operación del crimen organizado no hay casualidades. Tabasco Capital es el nexo entre huachicoleros que operan en todo México.

