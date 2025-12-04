El grupo criminal La Barredora, encabezado por Hernán “N”, buscó expandir su negocio y contrabandear combustible comprado a Venezuela. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco no se conformó con las ganancias millonarias que obtenía del tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y robo de hidrocarburo.

Operadores del “Comandante H” tenían alcances internacionales

La inteligencia militar detectó en febrero de 2021 que los operadores del “Comandante H”—como es apodado Hernán “N"—tenían alcances transnacionales.

Así lo revela una conversación telefónica del 23 de febrero de ese año, interceptada a dos lugartenientes: Adderly Michel Frías Morales, “El Micho”, y Carlos Tomás Rodríguez, alias “El Licenciado”, quien ahora es testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR).

Adderly habló de la compra de tres millones de litros de diésel provenientes de un barco venezolano, el cual trasladaría diez millones de litros de diésel legal con toda la documentación.

Combustible de 11 por litro: diésel de dudosa procedencia

El combustible podía adquirirse a 11 pesos por litro, cuando ese año en México el precio era de 20 pesos con 50 centavos.

El 23 de febrero se fijó la fecha para que el barco atracara y fuera descargado. El plan consistía en trasladar el combustible en pipas y entregarlo a los compradores. Sin embargo, la operación no se concretó ese día.

Los operadores de Hernán “N” informaron que el barco venezolano tuvo que moverse a Yucatán por problemas con el peso y el volumen del combustible, aunque los venezolanos lo resolverían.

La Barredora y su negocio del contrabando de combustible

Otro documento revela una llamada del 20 de febrero de 2021. Un hombre habló con Adderly y le dijo que estaba lista la factura por 100 millones de pesos, enviada porque un barco llegaría esa misma semana. Esto confirma que La Barredora también participaba en el negocio del contrabando de combustible.

Ese era el nivel de las operaciones del entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco, designado por el gobernador Adán Augusto López, quien hoy goza de fuero como senador y pretende deslindarse de la organización criminal bajo el dudoso argumento de que no se enteró de las actividades delictivas que la inteligencia militar documentó.

