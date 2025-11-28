La caída de Alejandro Gertz Manero y la asunción de Ernestina Godoy es una operación muy sucia, y quién más para estar detrás de ella que Adán Augusto López, el oscuro personero de Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López no solo dio un manotazo de autoridad, sino que dejó en claro quién manda en este país.

“Esto nos da una verdad muy triste, y es que la Presidencia de la República no la ostenta Claudia Sheinbaum, sino que parece que la ostenta en realidad, desde Palenque, Andrés Manuel López Obrador, junto con su hermano del alma, como él lo ha mencionado, Adán Augusto López”, expresó Arturo Herrera, economista.

La Barredora y el contrabando de combustible

Quien tiene 37 denuncias penales en su contra se presentó en Palacio Nacional y, a su salida, se activó un exilio velado para quien tenía la obligación de investigar sus nexos con Hernán “N”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y La Barredora, el contrabando de combustible y las irregularidades en su patrimonio.

“Porque no solo va a pedir la renuncia del fiscal, sino que lo logra. Eso es lo que me parece lo más impactante y, en este sentido, el mensaje pareciera ser que es de impunidad, en el que la lógica política se impone a la lógica legal”, dijo Manuel Balcázar, especialista en seguridad.

Un supuesto desvío de casi 800 millones de pesos

Hace dos meses, la exdiputada federal María Elena Pérez-Jaén presentó ante la fiscalía 37 denuncias en contra del consentido de Palenque por un posible desvío de casi 800 millones de pesos cuando fue gobernador de Tabasco, pero nada pasó. Nunca le fincaron responsabilidades a Adán Augusto López y mejor echaron al fiscal.

“Con este cambio, Adán Augusto demuestra que él es el que manda, que a él nadie lo va a investigar y que va a mantenerse impune dentro de las acusaciones que tiene, como ser miembro de este cártel de La Barredora, por ejemplo”, expresó Arturo Herrera, economista.

“Adán Augusto López fue el brazo derecho de Andrés Manuel en todos estos entramados del huachicol”, dijo María Elena Pérez-Jaén.

Así, de un día para otro, Adán Augusto López se adjudicó un nuevo papel: de ser el consentido de Palenque pasó a ser, en los hechos, el fiscal Adán Augusto, el que decide cómo se debe y a quién debe aplicársele la justicia en este país.

