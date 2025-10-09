Vinculan a proceso a otra implicada en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

Un juez de control del Poder Judicial de la Ciudad de México dictó auto de vinculación a proceso en contra de Norma Angélica “N” por su presunta participación en el delito de asociación delictuosa. Ella es una de las 13 personas detenidas por su posible relación con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Durante la audiencia, celebrada este jueves en los juzgados penales de la colonia Doctores, el juzgador ratificó la medida de prisión preventiva justificada, por lo que la imputada continuará su proceso recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

En la audiencia, el juez consideró que el Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para iniciar un proceso penal contra Norma Angélica “N” por su probable pertenencia a la organización criminal que planeó y ejecutó el doble homicidio.

Además de ratificar que deberá permanecer en prisión, el juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En este periodo, la Fiscalía deberá reunir más pruebas para fortalecer la acusación en su contra.

Norma Angélica “N” fue detenida por delitos contra la salud y posesión de armas

Esta nueva vinculación a proceso por asociación delictuosa se suma a un proceso paralelo que Norma Angélica “N” ya enfrenta. Tras su captura el pasado 20 de agosto, fue imputada inicialmente por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico y por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos encontrados en flagrancia durante el cateo a su domicilio.

El asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz ocurrió la mañana del 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan. Tres meses después, un megaoperativo coordinado por fuerzas federales y capitalinas resultó en la detención de 13 personas en la Ciudad de México y el Estado de México, entre ellas Norma Angélica “N”.