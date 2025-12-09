Abandonan feto en calles de Ecatepec; Fiscalía tardó más de ocho horas en investigar hallazgo

Una alerta de emergencia provocó preocupación entre vecinos de Ecatepec, Estado de México , durante la mañana del lunes, luego de que se hallara un feto abandonado dentro de una bolsa negra en plena vía pública.

Feto fue abandonado en calles de Ecatepec; Fiscalía tardó horas en acudir a investigar hallazgo

El descubrimiento generó incertidumbre, pues los habitantes de la colonia Héroes de la Independencia reportaron el hecho desde primeras horas del día; sin embargo, los equipos periciales tardaron varias horas en arribar al sitio.

De acuerdo con los primeros reportes, el feto abandonado fue localizado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en la intersección con Mariano Abasolo. Vecinos señalaron que la bolsa había sido dejada en medio de la calle, cubierta con piedras y envuelta en plástico, lo que incrementó la preocupación de quienes transitaban por la zona.

Tras solicitar la intervención de las autoridades por medio del números de emergencia '911', elementos de la policía municipal de Ecatepec acudieron para acordonar el área y verificar que no existiera algún otro riesgo.

Aunque el reporte inicial se realizó por la mañana, los peritos de la Fiscalía estatal llegaron varias horas después para levantar el feto e iniciar las diligencias correspondientes.

Según la valoración preliminar, el feto abandonado tendría aproximadamente seis meses de gestación; las autoridades también informaron que se indaga quién pudo haberlo abandonado, así como el paradero de los padres, lo que será clave para determinar responsabilidades penales.

Elementos del sector 21 permanecieron en vigilancia sobre la calle Ignacio Zaragoza, mientras que los habitantes de la zona expresaron su preocupación ante este nuevo caso registrado en Ecatepec , donde al menos en los últimos meses se han reportado varios hallazgos similares; la investigación por el feto abandonado en Ecatepec continúa su curso en la Fiscalía estatal.

¿Qué dice la ley sobre el abandono de bebés en México?

El abandono de menores es un delito considerado grave por poner en riesgo la vida y la salud del infante. El Código Penal Federal contempla sanciones que van desde un mes hasta cuatro años de prisión cuando se abandona a un menor incapaz de cuidarse.

Si el niño pierde la vida, puede configurarse como homicidio doloso, con penas que alcanzan de 12 a 24 años de prisión.