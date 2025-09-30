Hallan a bebé muerto dentro una caja en Cuautitlán Izcalli, Edomex; aumentan casos de abandono

Otro bebé abandonado fue encontrado el pasado lunes 29 de septiembre dentro una caja en calles de la colonia Los Ailes, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex).

Tras dar aviso a las autoridades, elementos de la Seguridad Pública confirmaron que se trataba del cuerpo de un feto de entre 5 o 6 meses de gestación.

Abandonan a nonato en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Mediante un comunicado, el Gobierno municipal informó que vecinos de la colonia Los Ailes alertaron a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de que unos perros merodeaban cerca de una caja abandonada.

Al llegar, los policías de las unidades S4-404 y S4-407 confirmaron que dentro se encontraba un nonato de aproximadamente cinco meses de gestación.

Autoridades dieron a conocer que tras la localización, se dio aviso a la Fiscalía para iniciar el procedimiento correspondiente, recurriendo a cámaras de seguridad para poder trazar una ruta de investigación.

Abandono infantil en México: una tendencia alarmante

Este hallazgo se suma a una tendencia alarmante que se ha mantenido en el país y, particularmente, en el Edomex y la Ciudad de México (CDMX).

Datos oficiales revelan que en 2020 se registraron 50 casos de abandono infantil, cifra que aumentó a 63 en 2021 y se mantuvo en 62 en 2022.

Sin embargo, en 2023 la situación se disparó a 101 casos, y en 2024 se registraron 107, lo que representa un promedio de dos bebés abandonados por semana a nivel nacional.

Municipios como Tultitlán, Ecatepec y Nezahualcóyotl han reportado situaciones similares en 2025, y ahora Cuautitlán Izcalli se suma a la lista.

Más allá de las cifras, este fenómeno también refleja problemas estructurales como la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud y educación sexual, que lleva a las personas a cometer este tipo de atrocidades.

Abandono de bebés en México; ¿cómo se castiga?

El abandono de infantes es considerado un delito, ya que pone en grave riesgo la vida del menor y su salud, sobre todo cuando se les deja en la vía pública.

La ley mexicana contempla diferentes sanciones según la gravedad del caso:

