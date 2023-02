Abandonan a un mono saraguato en calles de Zapopan

Como si fuera un mueble en desuso, así fue abandonado un bebé de mono saraguato en plena vía pública. El cruel e ignorante abandono ocurrió en un semáforo del municipio de Zapopan, en Jalisco, donde una persona entregó al animal a un joven dedicado al ambulantaje.

“Este ejemplar de mono saraguato, que no tiene más de dos meses, llegó ayer gracias a Luis. Luis es un chavo que vende dulces en un camellón, alguien le dijo que si quería un gato y le dio una caja. Y ¡oh sorpresa! que era un monito saraguato"; dijo a través de un video difundido en redes sociales, Yamile Lotfe, la directora de protección animal en Zapopan.

El mono saraguato no es una mascota y está en peligro de extinción

El mono saraguato tiene su hábitat en selvas de México, particularmente, en selvas tropicales perennes, semicaducas y de tierra baja. Además, es una especie protegida y en peligro de extinción; por lo que su compra-venta o su traslado es incurrir en un delito.

“Estos ejemplares no son mascotas, acuérdense que están en peligro de extinción, son fauna nacional; no los compren, no los vendan, es un delito. Si alguno de estos animales llega a tus manos, haz lo correcto como Luis: tráelo con las autoridades pertinentes, con los médicos y los biólogos que van a cuidar de su salud para posteriormente poderlos regresar, no a la naturaleza, pero sí a un lugar que esté lo más cercano a su hábitat natural"; concluyó la directora de protección animal en Zapopan.

Asimismo, autoridades en materia ambiental y animal exhortan a la población evitar las denominadas mascotas exóticas que ponen en riesgo la fauna de nuestro país y la libertad de las personas que las adquieren.

Hasta el momento, no se tiene identificada a la persona que abandonó al mono saraguato en calles de Zapopan, Jalisco. El animal pudo haber estado en peligro, pues no supera los dos meses de vida y debido a su corta edad, requiere cuidados especiales.