¿Por qué se les hace “fácil”? Abandono de bebés en México va en alarmante aumento

El panorama social en México se enfrenta a una preocupante escalada en el número de abandono de bebés, una realidad reflejada en las cifras provenientes de los centros de salud públicos. Un reporte gubernamental muestra una tendencia ascendente en los casos de bebés que han sido dejados en hospitales, con un incremento constante en los últimos años.

Alarmante incremento en el abandono de bebés en México

Mientras que en 2020 se registraron 50 casos de menores atendidos en esta situación, el año siguiente, 2021, vio un aumento a 63. En 2022, la cantidad se mantuvo en 62, pero la tendencia se disparó en 2023, con 101 infantes en condición de abandono. El alza continuó sin pausa, llegando a 107 en 2024.

Este recuento oficial indica que, en el último año, se registró el abandono de un promedio de dos pequeños por semana en todo el territorio nacional, un dato que subraya la gravedad del problema.

Esta crisis humanitaria, lejos de ser un fenómeno abstracto, se manifiesta a través de sucesos concretos que capturan la atención pública. En la Ciudad de México, por ejemplo, Fuerza Informativa Azteca ha documentado hallazgos que conmueven a la sociedad. Uno de estos eventos tuvo lugar en una estación del Metro, donde una trabajadora encontró a una recién nacida dentro de un bote de basura en un baño público.

La valiente acción de una policía, que resguardó a la bebé con su propia chamarra y corrió con ella en brazos entre el tráfico para llevarla a un hospital, demostró que la humanidad persiste ante la tragedia. Este caso, que terminó con la vinculación a proceso de los padres, ilustra la crudeza de la situación.

Otro incidente en la capital ocurrió en la alcaldía Álvaro Obregón, donde un recién nacido con el cordón umbilical aún adherido fue rescatado de la zona de sanitarios de un supermercado, evidenciando que estos sucesos pueden presentarse en los lugares más inesperados.

Historias de rescate de bebés en el estado de Puebla

Los casos de desamparo infantil también se extienden a otras partes del país, como Puebla, donde la cadena noticiosa ha seguido de cerca varias historias. En un fraccionamiento de Bosques de Amalucán, la comunidad alertó a las autoridades sobre un bebé abandonado en la calle.

El menor fue encontrado con signos de hipotermia y, tras ser valorado por los servicios de emergencia, fue trasladado a un hospital, donde afortunadamente se reportó su estado de salud como estable.

Otro caso documentado por la misma fuente informativa en la colonia El Riego Sur, también en Puebla, fue el de un bebé de 10 meses que fue dejado en un predio a la intemperie. El llanto del niño llamó la atención de los vecinos, quienes actuaron con prontitud para ponerlo a salvo de las bajas temperaturas y evitar una tragedia.

