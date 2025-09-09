Este es el estado de salud de la bebé abandonada en la Gustavo A. Madero

La bebé que fue abandonada por su madre después de que diera a luz en la vía pública en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), continúa en estado delicado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de la bebé?

En un primer reporte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que la menor tenía 25 semanas de gestación; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS Bienestar) precisó al día siguiente que en realidad cuenta con 32 semanas de gestación.

Debido a su condición, la recién nacida presentó hipotermia y complicaciones respiratorias, lo que mantiene su estado de salud como grave.

La bebé permanece internada en el Hospital Pediátrico La Villa, donde recibe ventilación mecánica asistida, además de tratamiento especializado y vigilancia permanente por parte del personal médico.

Las autoridades señalaron que su situación es delicada y que continuará bajo estricta supervisión debido a la gravedad de su condición médica.

El Ministerio Público que definirá el resguardo de la bebé en instituciones de protección infantil, una vez que su condición de salud mejore.

Ciclista encuentra a bebé prematura abandonada en la GAM

El llanto de una bebé recién nacida, abandonada en la GAM, llamó la atención de un ciclista que pasaba por el lugar, desencadenando un rescate por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

La pequeña fue envuelta en una chamarra y encontrada en un estado de salud grave, pero estable; sin embargo, se trata de una gestación muy prematura.