Entre memorización y abandono, la educación agoniza en México

Uno de los temas que siempre se ha mantenido en la discusión pública es la educación. Habrá quienes digan que México ha mejorado con el paso del tiempo y que las incursiones de la SEP con nuevos métodos de aprendizaje han beneficiado a los millones de estudiantes que hay en cada ciclo escolar.

Pero también habrá quienes digan que en los 102 años de existencia de la SEP, son poquísimos los logros y avances que le han dado a los mexicanos la educación que merecen.

Porque por años, nos hemos enfocado en memorizar para el día del examen o de la exposición, y nada más terminamos, se nos borra de la mente todo lo que repasamos una y otra vez la noche anterior. Y no, no es culpa de los alumnos, sino de un sistema que ha enseñado que sí o sí debes cumplir con lo que te pida el maestro, aunque no aprendas.

Y hablando del magisterio, como dirían por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Maestros con vocación, maestros con plaza heredada, maestros que están ahí por necesidad o por conveniencia. Todo este universo de mentores está a cargo de instruir a los estudiantes, quienes rara vez cuestionan la metodología de enseñanza de su autoridad.

Porque volvemos a lo mismo, el sistema educativo nos ha moldeado para obedecer al maestro sin chistar, pues él sabe más que todos y es infalible.

Ahora, imaginemos que todos los profesores en México tuvieran vocación y fueran muy talentosos para enseñar, ¿pero cómo se van a motivar si nuestro país es uno de los siete con los salarios más bajos para los maestros dentro de la OCDE?

Además, de acuerdo con datos del INEGI, un profesor de educación básica gana 2 salarios mínimos al día, lo que es poco más de 10,000 pesos MENSUALES. Mucho menos de lo que gana alguien que solo va a calentar una curul en la Cámara de Diputados y que definitivamente tiene menos impacto en la vida de los estudiantes.

Y como de vocación no se come, la motivación decrece con el paso del tiempo y los maestros optan por llevársela tranquila a lo largo del ciclo escolar, porque también existen las consignas para no reprobar a los alumnos; ya el mínimo es el 6 en la boleta de calificaciones. Entonces, ¿para qué tanto esfuerzo?

De igual forma, es bien sabido que un entorno equipado y con toda la infraestructura favorecen al buen desempeño de los estudiantes. ¿Pero qué pasa cuando las escuelas no tienen internet, agua o luz?

Tanto las condiciones laborales de los profesores como el aprovechamiento académico de los alumnos se ven afectados y cada quién hace lo que puede con lo que tiene.

¿Qué se hace con esos 945 mil 11 millones de pesos destinados en presupuesto para la educación? ¿Por qué México gasta 3.6 veces menos por alumno en educación primaria que el promedio de los países de la OCDE?

Y es que la educación mexicana ha sido víctima de personajes como Delfina Gómez, Elba Esther Gordillo o Marx Arriaga, que con su deshonestidad o sus ideas radicales, han obstaculizado el progreso educativo.

Date Cuenta | Marx Arriaga rediseña manuales de la SEP apoyando el comunismo

Todas estas variantes, si se ven individualmente podrían parecer inofensivas, pero juntas son un enorme grillete que ha alentado al sector educativo mexicano por décadas, y tal parece que a nadie le importa. Porque entre menos alumnos preparados, más mexicanos manipulables.

A México le urge una reestructura educativa, pero una en la que se adhieran metodologías de enseñanza que se adapten a las capacidades de cada persona, en la que se haga un uso inteligente y honesto de recursos, y en la que no se impongan ideologías que vayan contra la libertad y condenen el hambre de aprender y superarse.

Coff,Marx Arriaga, coff.