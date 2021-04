Abogada demanda al príncipe Harry por no casarse con ella

No todo lo que hay en internet es real y no se puede confiar ciegamente en todos los perfiles que existen en las redes sociales, tal como lo hizo Palwinder Kaur, una mujer de India que demandó al príncipe Harry porque no se casó con ella.

La mujer, de profesión abogada, aseguró que fue el propio Harry quien se puso en contacto con ella a través de las redes sociales y después de varios meses de comunicación, le propuso matrimonio.

De acuerdo con medios internacionales, la abogada estaba convencida de que el príncipe quería casarse con ella, y al darse cuenta que no cumpliría su promesa de llevarla al altar, trasladó el tema hasta los tribunales.

Asimismo, pidió a las autoridades que emitieran una orden de arresto internacional para que el príncipe Harry fuera detenido y lo obligaran a cumplir con su promesa lo más pronto posible.

El juez Arvind Singh Sangwan, del Tribunal Superior de Punjab y Haryana, interrogó a la abogada, quien se representaba a sí misma y declaró que nunca había visitado Reino Unido y tampoco se había encontrado con el príncipe en persona.

La demandante explicó al juez que todo el contacto con el duque fue a través de las redes sociales y por correo electrónico, por lo que rechazó la solicitud de Palwinder Kaur, alegando que no existían pruebas suficientes que indicaran que el príncipe fue quien mantuvo las conversaciones con la mujer.

Príncipe Harry y Meghan Marlkle, su verdadera esposa

El príncipe, hijo de Carlos de Gales y Diana, conoció a Meghan Markle, quien fue protagonista de la serie Suits, en 2016 durante una cita a ciegas que organizó un amigo en común.

Después de un mes de conocerse viajaron a África y en octubre de ese mismo año comenzaron los rumores de noviazgo, por lo que la casa real publicó un comunicado en el que confirmó la relación del príncipe con su novia Meghan.

La pareja se casó en mayo de 2018 en la capilla de San Jorge, ubicada en el Castillo de Windsor, evento en el que resaltó la ausencia de Thomas Markle, el padre de Meghan.

