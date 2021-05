Abogado se queja por mariscos y lo bautizan como #LadyCeviche

Cada semana surgen nuevas historias de ‘Lords’ y ‘Ladys’, y desde Mérida, Yucatán, surgió la historia de #LadyCeviche, un abogado de la ciudad.

Un restaurantero de la capital yucateca publicó las capturas de los mensajes que un problemático cliente le envío, con quejas desde el principio.

El dueño de la marisquería le proporcionó al cliente los precios del ceviche, tal como lo solicitó, y tan pronto le mencionaron los costos, empezaron las quejas.

"¿Way tan caro? Y aparte cobran el envío”, cuestionó el consumidor, a lo que el restaurantero respondió: "¿caro? Amigo, son mariscos, en ese precio anda en la mayoría de los lugares”.

El comprador respondió con una nueva queja, afirmando que había visto lugares donde el ceviche estaba más barato, a lo que el restaurantero le dijo que entonces comprara en otro lugar, pero el cliente afirmó que no podía porque sus otras opciones estaban lejos y no tenían servicio a domicilio.

Finalmente, el cliente accedió a comprar el ceviche en el negocio, pero llegó una nueva queja cuando el vendedor le dijo que si compraba medio kilo, el precio subía un poco, más el costo de envío de 10 pesos.

Finalmente, la orden fue confirmada y cuando aún no pasaban los 45 minutos que el vendedor estableció como límite para recibir su pedido, llegaron más quejas del cliente.

“Disculpe, ¿faltará mucho para mi orden? Me dijo 45 min”, a lo que el restaurantero le respondió que apenas iban 35 minutos y que el repartidor ya iba en camino, pero que también tenía que entregar otras órdenes.



“O sea, cobras el envío y mi pedido tiene qué salir con otras órdenes... ¡Qué barbaro! Espero no se atrase, si no llega, no lo recibiré", escribió el cliente.

Y después de recibir el pedido, el cliente se volvió a quejar, afirmando que la orden estaba mal pesada y que la comida no le iba a rendir, además de que afirmó que el repartidor se había retrasado cinco minutos.

“Recibí (el pedido) por lástima, pero no te vuelvo a comprar, te falta tacto con tus clientes, te sugiero no cobres envío porque tu producto aparte de caro, es escaso, y el tiempo de espera es largo también”, escribió #LadyCevivhe.

#LadyCeviche amenazó al vendedor

El vendedor agradeció por las sugerencias y le explicó que el producto estaba bien pesado, pero el cliente quejoso le dijo que quería un reembolso, y que la orden para cuatro personas era un kilo y se despidió.



#LadyCeviche respondió y comenzó a insultar al dueño, además de que amenazó con que presentaría quejas para que el negocio fuera clausurado.

“Ahora resulta, haga lo que quiera. Salude a la tele al rato, apenas me desocupe va para Facebook”, le respondió el restaurantero.

“Cómo quieras, sólo te digo que soy abogado y te puedo hundir”, respondió #LadyCeviche con faltas de ortografía.

El restaurantero finalmente cumplió con lo que dijo y compartió las capturas de pantalla virales donde se evidencia la conducta prepotente de #LadyCeviche.

