Samuel Alito, el hombre que encendió las redes por el aborto

Desde el viernes pasado he leído cualquier cantidad de tuits y mensajes que hablan sobre la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos de prohibir el aborto.

Para nadie es un secreto que estoy a favor de la vida, y siempre he sido respetuoso de las opiniones de quienes no comparten mi manera de pensar.

Me llamó la atención el tono de algunos mensajes de encumbrados personajes de la vida pública, política, cultural y deportiva que al enterarse de la noticia la calificaron como un retroceso.

No coincido. No considero que defender la vida sea un retroceso; al contrario, me parece de una valentía extraordinaria que un grupo de jueces se haya atrevido a dictaminar sobre un tema intocable. Esa es mi opinión.

Al revisar la sentencia, me enteré que el dictamen fue escrito por Alito. Samuel Alito es un magistrado que representa las voces de quienes están a favor de la vida, y en el dictamen expresó que la Constitución no menciona el aborto como derecho y tampoco lo garantiza a través del derecho más amplio a la libertad.

Como él, cuatro jueces más estuvieron a favor.

Decisión de la Corte en Estados Unidos revivió debate sobre el aborto

Más allá de los apasionamientos que provoca el tema, lo que quiero destacar es que esta noticia revivió un sinfín de posturas sobre si el aborto es permitido en caso de violación o sobre el derecho de decidir sobre mi cuerpo.

Más aún, encendió el eterno debate: ¿Cuándo diantres empieza la vida? ¿A las 15 semanas o al momento de la concepción?

La respuesta es muy sencilla: Nunca nos pondremos de acuerdo. Nunca.

La sociedad está llamada a la defensa de la libertad de expresión: Jorge Zarza

Lo cierto es que tenemos que aprender a sentarnos en la misma mesa aunque no todos estemos de acuerdo, justo como sucedió en la Suprema Corte de Estados Unidos .

Tenemos que aprender a expresar nuestra opinión aunque no coincida con la de otros. Justo como lo hicieron quienes publicaron sus tuits.

Tenemos que defender, eso sí, lo que pensamos y decimos; pero no descalificar a los que difieren. Justo como lo hago yo con este artículo.

Nunca como ahora, la sociedad está llamada a la defensa de la libertad. De entre todas las libertades, una de las más importantes es la de expresión. Sin ella, seríamos incapaces de defender con argumentos todas las demás.