Formas de abuso infantil ¿Cómo hablar con los niños del tema?

“Cuando se hablaba de besos o de abrazos, de noviazgos, veíamos cierta incomodidad, cierta reacción, darle un abrazo era complejo”, relata para Fuerza Informativa Azteca (FIA) Sonia López, sobre las primeras señales de alarma de que algo pasaba con su sobrino. Después de algunos meses y visitas al psicólogo, descubrió que el pequeño era víctima de abuso infantil.

Los abusos al pequeño comenzaron cuando este tenía siete años, todo pasaba en casa y a plena luz del día el enemigo, estaba más cerca de lo que pensaban. “Este amigo conoce al padrastro, se ofrece a dar regularizaciones, proveer de cuidados, supuestamente. Había muchas negligencias, muchas omisiones por parte del padrastro, que también es otro agresor. Estas dos personas que son agresores son amigos”, afirma Sonia.

¿Qué es la violencia o abuso infantil?

La violencia dirigida hacia menores y adolescentes es una realidad, y se refiere a cualquier contacto o actividad sexual en la cual una persona ejerce poder sobre ellos sin su consentimiento, valiéndose de amenazas, violencia física o psicológica, o engañándolos para obtener su consentimiento.

Esta forma de violencia adopta diversas manifestaciones, no se limita únicamente a la invasión física del cuerpo. Puede incluir acciones como obligar a presenciar imágenes sexuales, utilizar un lenguaje inapropiado o solicitar y tomar fotografías que generen incomodidad en los menores y adolescentes. En México, el Abuso Infantil se presenta en múltiples formas.

Formas de abuso infantil

Exhibicionismo, o mostrarse desnudo(a) ante una niña, niño o adolescente Comunicaciones obscenas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales Producir, poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en las que participen niñas o niños Manoseos o caricias Relaciones sexuales de cualquier tipo con una niña, niño o adolescente Tocamientos frente a una niña, niño o adolescente o forzar a que ellas y ellos lo hagan Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo, a datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en el 2015, en México, se cometen al menos 600 mil delitos sexuales cada año, donde nueve de cada 10 víctimas son mujeres y cuatro de cada 10 son menores de 15 años de edad.

Se conoce que la mitad de delitos sexuales son cometidos en el hogar y el 60% de las veces por parte de familiares o personas conocidas, hombres en casi todos los casos. El abuso infantil tiene impactos emocionales y físicos en niñas, niños y adolescentes como:

● Ansiedad y/o depresión.

● Rechazo del contacto afectivo que antes era aceptado.

● Miedo a determinada persona o lugares.

● Manifestaciones de afectos o conocimientos sexuales inapropiados para su edad.

● Insomnio, pesadillas o sueño inquieto.

● Miedo a la obscuridad.

● En la adolescencia es más común la idea o intento suicida, el ausentismo escolar o el consumo de drogas.

● Hemorragias, lesiones y cicatrices en genitales.

● Infecciones urinarias recurrentes.

● Infecciones de transmisión sexual.

● En algunos casos, embarazo.

En la plataforma “cuéntamecomo.mx”, la especialista en educación sexual, Andrea Torres, enseña a las familias a abordar el tema y detectar señales de alerta.

“Es un método supersencillo donde se aborda el tema. Los papás tienen las herramientas para hablarlo, es un librito. Y después hay una serie de juegos interactivos para que el niño vaya practicando”, menciona.

La importancia de hablar con las y los pequeños sobre este peligro, es sin asustarlos. “Se trata de generar autocuidado. Crear una relación positiva con el cuerpo, (mencionarles) el nombre correcto de los genitales. Lles inventamos un montón de apodos y pensamos que esas partes son sucias”, puntualiza la especialista en educación sexual.