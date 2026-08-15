UNAM cancela el inicio de clases programado para el 17 de agosto en esta facultad
La FCPyS de la UNAM anunció ajustes a su calendario escolar al cancelar el inicio de clases previsto para este lunes 17 de agosto.
El inicio de clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está programado para el próximo lunes 17 de agosto; sin embargo, no todas las facultades regresarán a sus actividades.
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) informó que sus instalaciones permanecerán cerradas hasta nuevo aviso, por lo que las clases del semestre 2027-1 se reprogramarán con base en el calendario escolar.
A la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales: pic.twitter.com/skuPE8Hv1n— FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) August 15, 2026
¿Se fue a paro? Por esta razón suspenden el inicio de clases en la FCPyS
El pasado viernes 7 de agosto, la Asamblea General de Trabajadores denunció la falta de pagos y prestaciones laborales durante la administración del director Alejandro Chanona.
Ante esta situación, los trabajadores decidieron suspender todos los servicios administrativos de la facultad y tomaron las instalaciones, anunciando un paro total.
A días de que inicie el semestre, la Facultad de Ciencias Políticas informó que se mantienen las negociaciones con representantes del sindicato de las y los trabajadores administrativos, por lo que las instalaciones permanecerán cerradas.
En espera de que lleguen a un acuerdo, la UNAM informó que se realizarán los ajustes necesarios al calendario escolar, por lo que en los próximos días se avisará a los alumnos la fecha del regreso a clases.
¿Cuándo inicia el semestre en la UNAM?
Tras lo sucedido con la aplicación del examen de admisión y las denuncias por fraude, el inicio de clases en la UNAM quedó establecido de la siguiente manera:
Los alumnos de reingreso a licenciatura regresarán a las aulas el 17 de agosto, mientras que los estudiantes de primer ingreso a licenciatura y bachillerato (ENP y CCH) iniciarán actividades hasta el 31 de agosto de 2026.
Cabe recordar que la aplicación del examen control continúa en dos sedes: Baja California y Ciudad de México, donde los aspirantes deberán completar este proceso antes de comenzar su etapa universitaria.