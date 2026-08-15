Chiles jalapeños de Nuevo León dan negativo a salmonela tras alerta sanitaria en EU

¿Salmonela? La Secretaría de Salud, por medio de la Cofepris, dio a conocer la conclusión de sus investigación sanitaria en una unidad de empaque de chile jalapeños en Nuevo León, descartando la presencia de la bacteria Salmonella Javiana.

Investigan chiles jalapeños de Nuevo León

La intervención de las autoridades mexicanas se originó a partir de una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

La alerta estodounidense reportaba un borte de salmonela presuntamente asociado al consumo de chiles comercializados por la empresa Coast Citrus Distributors.

Para descartar cualquier riesgo de contaminación, personal de Cofepris en coordinación con autoridades estatales llevó a cabo las siguentes acciones:



Inspección: del 5 al 7 de agosto, se realizó una visita de campo y muestreo en la unidad de empaque de Nuevo León.

Muentreo: Se recolectraon diez muestras que incluyeron tanto materia prima como producto terminado.

Análisis: Las pruebas fueron procesadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León.

Los resultados de laboratorio para la determinación de salmonela resultaron negativos en la totalidad de las muestras.