No solo son las gomitas: estos son los alimentos que deberán eliminar el colorante rojo 3

Luego de que la Secretaría de Salud emitiera una alerta por el consumo de la eritrosina, también conocido como colorante rojo número 3, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que varios de los alimentos serán retirados pronto del mercado.

Estudios hechos por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) han encontrado que en dosis elevadas puede contribuir al desarrollo de tumores en la glándula tiroides.

Además, se asocia con un aumento de la hiperactividad y problemas de atención, especialmente en niños.

¿Por qué México prohibió el colorante Rojo 3?

De acuerdo con el análisis citado por la Secretaría de Salud, la ingesta diaria fue calculada en 0.231 miligramos por kilogramo de peso, mientras el límite señalado es de 0.1 mg/kg.

En otras palabras, la población mexicana consume más del doble de este colorante, por lo que fue considerado un riesgo no aceptable para la salud.

Cofepris inició su análisis de riesgos en 2025 y, en julio de ese año, un subgrupo técnico de su Consejo Científico acordó la prohibición del colorante. Posteriormente, en septiembre de 2025, el Consejo Científico de Cofepris presentó una evaluación de seguridad de la eritrosina en alimentos.

¿En qué alimentos se encuentra el Rojo 3?

La eritrosina suele ser utilizada en diversos alimentos para proporcionar un tono rojo intenso o brillante. Antes de su eliminación, la regulación mexicana contemplaba su uso en distintas categorías de alimentos y bebidas.

Entre los productos en los que puede encontrarse:



Dulces: como las gomitas de panditas, caramelos, paletas y otros productos de confitería.

Gelatinas y postres: especialmente aquellos con sabores y colores rojos, como el pastel red velvet.

Helados: como helados de fresa o cereza

Refrescos y jugos: incluyendo algunas presentaciones en polvo.

Leches y productos lácteos saborizados.

Alimentos preparados a base de cereales y harinas

¿Cómo identificar el Rojo 3 en las etiquetas?

Si quieres revisar los productos que tienes en casa, busca en la lista de ingredientes alguno de estos nombres:



Rojo 3

Rojo FD&C No. 3

Eritrosina

E-127

¿Cuándo desaparecerá definitivamente de los alimentos?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, los fabricantes tendrán 24 meses, contados a partir del día hábil siguiente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para retirar sus productos o agotar existencias.

Esto significa que el Rojo 3 no desaparecerá de un día para otro; sin embargo, las empresas deben sustituir el colorante y ajustar sus formulaciones.

