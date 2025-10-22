Terrible accidente: Avioneta se estrella en campo de futbol de California

Un aterrizaje de emergencia ocurrió esta tarde en un campo de futbol de Long Beach en California, cuando una avioneta se estrelló y autoridades acudieron a atender la situación.

El accidente involucró a una pequeña avioneta que despegó del Aeropuerto del Valle Francés, French Valley Airport, en la zona de Murrieta.

Afortunadamente, los informes iniciales por parte de agencias internacionales no mencionan heridos entre las personas en tierra, lo que sugiere que el piloto pudo dirigir la aeronave a un espacio abierto.

#BREAKING: Preliminary, though unconfirmed information, suggests that two people were aboard the downed plane. Full Story: https://t.co/AyUW2AipBg pic.twitter.com/oEcrsep0sG — KTLA (@KTLA) October 22, 2025

Primeros reportes

Según las primeras declaraciones de testigos del accidente, al menos dos personas fueron llevadas al hospital, quienes podrían ser el piloto y el acompañante a bordo de la aeronave. Al lugar llegaron elementos del Departamento de Incendios y las unidades de emergencia que ayudaron a los lesionados

Las autoridades no han declarado nada relacionado al estado de salud de las personas a bordo del pequeño avión, se espera que en unas horas presenten un reporte.

Abren investigación

De acuerdo al protocolo, autoridades abrirán una carpeta de investigación para determinar lo que causó la caída de la aeronave.

La investigación estaría a cargo de las siguientes agencias federales:

Administración Federal de Aviación (FAA): Es la agencia que realiza la investigación inicial.

Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB): Esta agencia es la encargada de liderar la investigación técnica, recolección de pruebas y de emitir el informe final que establecerá la causa probable del accidente.

Small Plane Crash California



A small plane has crashed onto a soccer field in Long Beach while attempting an emergency landing, according to reports.



At least one person has been transported to the hospital. Their condition is unknown at this stage.#PlaneCrash pic.twitter.com/a7x7IFo1BJ — Chyno News (@ChynoNews) October 22, 2025

¿Qué hacer en caso de un aterrizaje forzoso?

Preparación para el Impacto: Al recibir la alerta, tu prioridad es asegurar tu asiento y escuchar atentamente. Endereza el respaldo, guarda la mesa y el equipaje de mano bajo el asiento, y abrocha el cinturón. Identifica la salida más cercana (contando filas) y quítate objetos afilados o tacones.

Posición de Seguridad: Justo antes del aterrizaje forzoso, la tripulación ordenará la posición de impacto (brace position). Adopta inmediatamente esta postura, inclinando el torso hacia adelante, sujetando tu cabeza o apoyándola contra el asiento de enfrente. Esta posición protege tus órganos vitales y la cabeza de lesiones por el impacto.

Evacuación: Cuando la aeronave se detenga y la tripulación lo ordene, evacúa inmediatamente. Deja todas tus pertenencias a bordo. Dirígete a la salida más cercana siguiendo las luces e instrucciones, deslízate por el tobogán si es necesario y corre al punto de reunión seguro lejos del avión. El tiempo es crítico.