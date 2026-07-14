¿Se suspende el servicio por accidente? Trolebús se estrella contra un poste en Eje Central y deja una persona herida

¡Atención, capitalinos! En las primeras horas de este 14 de julio 2026, se reportó el choque de una unidad del Trolebús en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y La Ronda, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX); el saldo fue de una persona herida y un poste en riesgo de colapso.

Conductor lesionado y riesgo de colapso: Chofer pierde el control y estrella el Trolebús

Los primeros reportes indican que el conductor del Trolebús perdió el control de la unidad para posteriormente estrellarse contra un poste. El medio de transporte iba completamente vacío, por lo que la única persona que resultó lesionada fue el chófer.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor.

Tras el fuerte impacto, el poste quedó con riesgo de colapsar, por lo que la zona fue acordonada en lo que el personal de emergencia realiza las labores de limpieza correspondientes para evitar mayores riesgos.

La unidad del Trolebús quedó varada en la zona del incidente; sin embargo, no se reportó caos vial en la zona debido a los trabajos de emergencia para retirar el transporte del lugar de los hechos.

#Impactante 🔴Trolebús choca contra un poste en la Cuauhtémoc



La unidad circulaba sin pasajeros cuando se impactó en Eje Central y La Ronda. El operador resultó lesionado y la zona fue acordonada por el riesgo de colapso del poste.



Vía: @ortega__karen pic.twitter.com/Bw3OES3wHq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 14, 2026

¿Suspenden el servicio del Trolebús CDMX por choque en Eje Central?

La respuesta es NO. A pesar de lo aparatoso del incidente, el servicio del Trolebús CDMX no fue suspendido, por lo que continúa operando de manera normal durante la mañana de este martes 14 de julio 2026.

Por su parte, las autoridades de este medio de transporte no han dado alguna declaración al respecto, por lo que se desconoce su postura respecto a este tema.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.