Caos en el Metro CDMX: Sigue EN VIVO el avance de trenes tras los reportes de fallas hoy miércoles
¿Cómo va el Metro CDMX hoy? Revisa con nosotros el avance de trenes en la red del Sistema de Transporte Colectivo este miércoles 15 de julio de 2026.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que conozcas el estado del servicio y puedas planificar tu viaje antes de ingresar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 15 de julio de 2026.
Caos en el Metro CDMX: Sigue EN VIVO el avance de trenes tras los reportes de fallas hoy miércoles
¿Qué pasa en El Rosario?
Pasajeros de la Línea 7 se quejan de que no salen trenes en la terminal El Rosario.
No mames como no va haber gente si llevamos más de 15 minutos esperando un metro en el rosario, chinga tu reputa madre @AdrianRubalcava— JAVIER (@emorja81) July 15, 2026
Retrasos en Línea 3
Usuarios indican que hay retrasos en Línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes. Destacan que han pasado detenidos más de 15 minutos en la estación Zapata.
Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Que pasa en línea 3? @MetroCDMX más de 15 min en zapata— janeth (@rjanethlin) July 15, 2026