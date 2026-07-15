¿Colapso en calles de la CDMX? Calles cerradas y otras afectaciones viales por las marchas y bloqueos de este miércoles; rutas alternas
Estas son las calles cerradas, con tráfico y otras afectaciones viales por las marchas en CDMX para este miércoles; conoce las rutas alternas.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 15 de julio 2026.
Calles cerradas por marchas en CDMX este miércoles; rutas alternas
Cierre de circulación en Dr. Río de la Loza
Manifestantes continúan con el cierre de la circulación de ambos cuerpos de Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido en la alcaldía Cuauhtémoc.
Alternativas viales: Eje 2 Sur.
08:32 #PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación de ambos cuerpos de Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Eje 2 Sur. pic.twitter.com/cmwoanOT6L— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 15, 2026
¿Cómo va el tráfico en la CDMX este miércoles?
Se reporta avance constante en calles de Londres desde Florencia hasta Insrugentes; se recomienda manejar con precaución para evitar accidentes.
07:42 Londres muestra #AvanceConstante de Florencia a Insurgentes.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/kxn22qGn6g— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 15, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/0wg8WbSvhK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 15, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este miércoles 15 de julio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 15, 2026
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/EYlP4B1Wvp