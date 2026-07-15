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¿Colapso en calles de la CDMX? Calles cerradas y otras afectaciones viales por las marchas y bloqueos de este miércoles; rutas alternas

Estas son las calles cerradas, con tráfico y otras afectaciones viales por las marchas en CDMX para este miércoles; conoce las rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 15 de julio 2026: Calles cerradas y bloqueos este miércoles
Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX este miércoles|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 15 de julio 2026.

Calles cerradas por marchas en CDMX este miércoles; rutas alternas

Cierre de circulación en Dr. Río de la Loza

Manifestantes continúan con el cierre de la circulación de ambos cuerpos de Dr. Río de la Loza a la altura de Digna Ochoa y Plácido en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativas viales: Eje 2 Sur.

¿Cómo va el tráfico en la CDMX este miércoles?

Se reporta avance constante en calles de Londres desde Florencia hasta Insrugentes; se recomienda manejar con precaución para evitar accidentes.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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