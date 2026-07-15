¿Colapso en calles de la CDMX? Calles cerradas y otras afectaciones viales por las marchas y bloqueos de este miércoles; rutas alternas

Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/0wg8WbSvhK