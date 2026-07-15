CNTE convoca a movilización en CDMX el 16 de julio: dónde y hora es la marcha

¿Volverán a tomar las calles? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó nuevamente a una movilización en la Ciudad de México (CDMX) para el próximo 16 de julio. A continuación te contamos el lugar, la hora de incio y cuáles son sus principales demandas. Planea tu salida y evita contratiempos.

CNTE planea regresar a las calles de la CDMX: dónde y a qué hora es la movilización

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Sección 9 Democrática, la Sección 10 y otros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la movilización tendrá como punto de reunión las oficinas de la Cordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, cerca del Metro Isabel la Católica, en la Ciudad de México (CDMX).

La actividad esta programada para iniciar a las 9:00 de la mañana. Ante esta movilización, se recomienda a las personas tengan previsto transitar por la zona tomar precauciones, ya que la concentración de manifestantes podrían generar afectaciones viales, presencia de personas en calles cercanas o ajustes en la circulación durante el desarrollo de la protesta.

"Ante el incumplimiento por la SEP y la AEFCM de los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita, vamos a manifestarnos", se lee en su convocatoria difundida en redes sociales.

Otra vez…



La insaciable CNTE saldrá a las calles



La Sección 9 llevará a cabo una movilización el jueves en CDMX pic.twitter.com/sZlewQFXCZ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 14, 2026

Se sugiere anticipar tiempos de traslados, considerar rutas alternas y manetnerse atento a los avisos de las autoridades sobre posible cambios en la vialidad o el transporte público.

Los docentes anunciaron la movilización para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con autoridades educativas.

¿Qué pasó con el campamento de la CNTE en la CDMX?

El mes pasado la CNTE comenzó a levantar el plantón instalado en el Centro Histórico tras 19 días de ocupación.

Integrantes de las secciones 9, 10, 11 y 60 informaron que el retiro del campamento responde a una etapa de reorganización, pero no al abandono de sus exigencias.

Pedro Hernández, integrante del movimiento magisterial, aseguró que las autoridades accedieron a nuevas reuniones debido a la presión ejercida por las movilizaciones.