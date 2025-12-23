¡No para la violencia! Atacan vivienda con artefactos explosivos en Tierra Blanca, Culiacán

En el estado de Sinaloa se registró un nuevo episodio de violencia, luego de que una vivienda de la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, fuera atacada con artefactos explosivos, lo que movilizó a equipos de emergencia.

El ataque ocurrió la noche del lunes 22 de diciembre, en un domicilio que se ubica en la calle Eustaquio Buelna, cerca de la Avenida Agricultores.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, sujetos armados llegaron hasta la vivienda y dispararon contra la fachada, posteriormente lanzaron artefactos explosivos, lo que desató un incendio.

Los bomberos de Culiacán se trasladaron al punto para controlar las llamas, mientras elementos policiacos acordonaron la zona. Por el fuego, al menos cinco autos quedaron calcinados y no se reportaron lesionados.

La zona quedó bajo resguardo mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, para esclarecer los motivos del ataque y buscar a los responsables.

Escuinapa también vivió momentos de pánico

El ataque en la colonia Tierra Blanca se suma a la larga lista de hechos violentos que ocurren en Sinaloa, una entidad donde la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayos” mantiene en alerta a la población.

En el municipio de Escuinapa , al sur de la entidad, por segunda vez en menos de una semana se reportaron enfrentamientos y bloqueos carreteros, alterando la relativa calma de los vecinos.

Por estos hechos, una persona ajena a los enfrentamientos murió; se trataba de un técnico en lavadoras que iba en la calle y fue atropellado por una de las camionetas de los delincuentes, quienes presuntamente regresaron y lo remataron.

También perdió la vida un taxista que quedó en medio del fuego cruzado y una tercera persona falleció en un hospital, por impactos de bala, se presume que sería la única persona directamente relacionada con los criminales.

En medio de todo este caos, hubo bloqueos con tráileres incendiados en la autopista Mazatlán-Tepic, y uno más en la carretera estatal, en donde pusieron camiones para evitar que las autoridades llegaran rápidamente para atender la emergencia.