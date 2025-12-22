SIAPA anuncia megacorte masivo de agua en más de 800 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Jalisco, SIAPA , anunció la próxima fecha y horarios confirmados del próximo megacorte de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

¿Cuándo será el próximo megacorte de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco?

Con un enfoque preventivo y para mejorar el servicio a mediano plazo, el organismo informó que el sábado 3 de enero de 2026, a partir de la 01:00 de la madrugada, se realizarán trabajos de mantenimiento que implicarán la suspensión temporal del suministro del agua en gran parte del Área Metropolitana. Este Megacorte de agua en Guadalajara tendrá una duración aproximada de 13 horas.

¿Qué reparaciones realizará SIAPA de Jalisco con el Megacorte de Agua en el Área Metropolitana de Guadalajara?

De acuerdo con la información oficial, el Megacorte de agua en el Área Metropolitana afectará a 892 colonias distribuidas en Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, además de variaciones en el servicio para Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán. En algunas zonas se presentará falta total de agua, mientras que en otras se registrará baja presión.

El Megacorte de agua en Guadalajara se realizará para dar mantenimiento preventivo a la infraestructura hidráulica, incluyendo equipos de bombeo, válvulas, tanques y sistemas eléctricos.

También se intervendrá la subestación eléctrica de la planta de bombeo de Chapala, una acción necesaria para evitar fallas mayores que podrían provocar afectaciones prolongadas al suministro.

Autoridades explicaron que este Megacorte de agua del SIAPA sustituye al que tradicionalmente se realiza durante Semana Santa, por lo que en ese periodo ya no habrá suspensión del servicio.

Además, la temporada invernal fue elegida porque el consumo de agua es menor, lo que permite una recuperación más rápida y eficiente.

¿Cuándo regresa el agua en el Área Metropolitana de Guadalajara tras megacorte?

Una vez concluidos los trabajos, el Megacorte de agua Guadalajara dará paso a un restablecimiento gradual del servicio. La recuperación podría comenzar la noche del sábado 3 de enero y extenderse hasta el miércoles 7 de enero, dependiendo de la zona y su topografía.

Para apoyar a la población, el Megacorte de agua Guadalajara contará con un operativo especial de pipas gratuitas, priorizando las colonias con mayor afectación. Las personas que requieran este apoyo podrán solicitarlo a través de SIAPATEL al 073 o mediante las redes sociales oficiales del organismo.