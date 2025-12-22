¡A la cárcel! Sentencian a hombre que golpeó a su mamá por no darle de cenar en Morelos

Sentenciaron a prisión a un hombre que agredió verbal y físicamente a su propia madre luego de que ella se negara a darle de comer y prestarle dinero. El caso ocurrió en Tlaltizapán, Morelos, fue resuelto mediante un procedimiento abreviado, luego de que el agresor aceptara su responsabilidad por violencia familiar .

Violencia familiar dentro del hogar en Morelos

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2020, cuando Felipe “N” llegó al domicilio de su madre y le exigió que le preparara la cena y le prestara mil pesos. La mujer se negó, ya que no contaba con recursos económicos ni para comprar alimentos ni para prestarle dinero.

#FiscaliaMorelosInforma📄 SENTENCIAN A UN HOMBRE POR VIOLENCIA FAMILIAR EN #TLALTIZAPÁN



•Agredió verbal y físicamente a su madre por no darle de comer y por no prestarle mil pesos

•Deberá pagar una multa, la reparación del daño e ir a terapia psicológica



Una sentencia de un… pic.twitter.com/JXZPvGG8sx — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) December 22, 2025

La respuesta provocó el enojo del hombre, quien comenzó a insultarla dentro de la vivienda. La situación escaló rápidamente y la agresión continuó hasta la vía pública, donde Felipe “N” la atacó tanto de forma verbal como física.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, vecinos de la zona solicitaron apoyo de la policía. Elementos de seguridad llegaron al lugar y detuvieron al agresor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público especializado en delitos contra la mujer.

A partir de ese momento, se abrió una carpeta de investigación en su contra por violencia familiar y delitos contra la salud, lo que permitió que el caso avanzara ante un juez.

Aceptó su culpa por golpear a su madre y fue sentenciado en Morelos

Durante el proceso judicial, y ante la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos , Felipe “N” decidió declararse culpable y solicitó un procedimiento abreviado. Esto permitió que el caso se resolviera sin llegar a juicio oral.

El juez le impuso una sentencia de un año y 11 meses de prisión, además del pago de una multa y la reparación del daño a la víctima. Como parte de las medidas adicionales, el agresor deberá acudir a terapia psicológica una vez que recupere su libertad.

La violencia familiar, un problema que afecta a millones en México

Este caso muestra la gravedad de la violencia que muchas mujeres enfrentan dentro de sus propios hogares, muchas veces por parte de personas cercanas o familiares directos.

De acuerdo con datos del Inegi , en 2021 en México vivían 128 millones de personas, de las cuales 65.5 millones eran mujeres, lo que representa el 51.2 % de la población. De ese total, más de 50.5 millones de mujeres (77.1 %) tenían 15 años o más, un sector que, de acuerdo con diversas estadísticas, es el más vulnerable a sufrir algún tipo de violencia a lo largo de su vida.