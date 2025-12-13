Lista de personas lesionadas tras la volcadura de autobús en México-Tampico; hay cinco personas sin vida

La madrugada de este sábado 13 de diciembre, se registró un trágico accidente sobre la carretera México–Tampico, a la altura de la entrada a Santa María, en el municipio de Tlanchinol, donde la volcadura de un autobús de pasajeros cayó a un barranco, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y al menos 20 lesionadas.

El autobús se trata de la línea Futura con número económico 9127, se encontraba sobre la ruta de Pachuca-Huejutla.

Fatal accidente deja cinco personas sin vida y varios heridos

De acuerdo con la Tarjeta Informativa emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo ( SSPH ), el reporte del accidente fue recibido durante la mañana de este sábado, lo que activó de inmediato los protocolos de atención y auxilio.

En el percance se vio involucrado un autobús de pasajeros de la línea Futura, con número económico 9127, que cubría la ruta Pachuca–Huejutla. La unidad volcó tras presuntamente perder el control y salió del camino, precipitándose aproximadamente 70 metros hacia un barranco.

Lamento el terrible accidente registrado en la carretera México–Tampico, en la sierra de Tlanchinol. Un hecho que duele y enluta a nuestro estado.



Mi solidaridad con las familias que hoy enfrentan una pérdida irreparable y con las personas que continúan recibiendo atención… — Marco Antonio Mendoza (@MarcoMendoza_B) December 13, 2025

Al lugar acudieron elementos de la SSPH en coordinación con el H. Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Cruz Roja, el grupo Halcones de Tlanchinol y autoridades municipales, quienes brindaron apoyo inmediato para salvaguardar la integridad de las personas afectadas y atender la emergencia.

Los cuerpos de rescate realizaron labores de auxilio y extracción de pasajeros atrapados, logrando rescatar con vida a varios ocupantes de la unidad.

De manera preliminar, las autoridades informaron que 14 de las personas lesionadas presentaban heridas de consideración, por lo que recibieron atenció n prehospitalaria y posteriormente fueron canalizadas a diferentes unidades médicas para su valoración.

La SSPH informó que las labores de atención, seguridad y resguardo continuarán en el lugar, así como la colaboración permanente con las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer las causas del accidente.

Lista de personas lesionadas tras volcadura

Las autoridades reiteraron su compromiso de brindar atención a las víctimas y mantener informada a la población conforme avancen las diligencias correspondientes.

