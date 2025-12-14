Fuga en ducto de gas, cobra la vida de dos campesinos, eran padre e hijo en Centla, Tabasco

Una fuga en un ducto de gas que conecta la batería Luna con Pijije, en el municipio de Centla, Tabasco, provocó la muerte de dos campesinos, un padre y su hijo, quienes fallecieron tras inhalar gases tóxicos la mañana del sábado en la ranchería Chicozapote, ubicada en la Villa Vicente Guerrero.

Padre e hijo mueren tras inhalar gas tóxico en ranchería

Dos personas perdieron la vida la mañana del sábado luego de una fuga en un ducto de gas ubicado en el municipio de Centla, Tabasco.

Las víctimas fueron identificadas como Javier Arias, de 39 años, y su hijo Armando Hernández Arias, de 15 años, quienes fallecieron tras inhalar gases tóxicos emanados del ducto que conecta la batería Luna con Pijije.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:00 horas en la ranchería Chicozapote, perteneciente a la Villa Vicente Guerrero.

El padre y su hijo habían salido esa mañana para atender una petición de sus patrones, quienes les solicitaron vigilar reses en una propiedad contigua al ducto . Durante esta labor, ambos quedaron expuestos a los gases, lo que les provocó la muerte.

Tardan en rescatar los cuerpos de los campesinos

Tras el incidente, al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano , la Guardia Nacional, la policía municipal de Centla y equipos contraincendios, quienes establecieron un perímetro de seguridad debido al riesgo que representaban los gases emanados.

Un equipo del Servicio Médico Forense acudió a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos; sin embargo, las condiciones de riesgo impidieron su ingreso, por lo que posteriormente se retiraron del sitio. Ocho horas después del accidente, los cuerpos aún no habían sido recuperados.

Cierran carretera por la muerte de dos campesinos

Tras la muerte de los dos campesinos, habitantes y familiares de las víctimas realizaron el cierre de la carretera Centla-Villahermosa, a la altura del poblado Santa Cruz, como protesta por la falta de atención y la demora en la recuperación de los cuerpos.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras se evalúan las condiciones de seguridad para poder continuar con las diligencias correspondientes.