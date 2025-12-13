Insólito: Gobierno de Sinaloa pide no disparar durante Navidad y evitar tocar los explosivos

En un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el estado, las autoridades de Sinaloa han lanzado una campaña de concientización para las fiestas decembrinas que va más allá de la prevención tradicional.

Además de pedir que no se dispare al aire en Año Nuevo y Navidad, el gobierno ha emitido una alerta gráfica solicitando a los ciudadanos no tocar artefactos explosivos que encuentren en la vía pública, normalizando implícitamente la presencia activa de estos dispositivos en la guerra entre facciones criminales.

"No lo toques": La advertencia sobre bombas artesanales en Sinaloa

A diferencia de años anteriores donde el foco eran los fuegos artificiales, la Secretaría de Seguridad estatal difundió un cartel con imágenes reales de drones artillados, bombas de tubo y granadas artesanales.

Bajo la leyenda "¡ATENTO AVISO! Si te encuentras con algún artefacto explosivo ¡NO LO TOQUES!", las autoridades admiten que estos objetos "están siendo utilizados por la delincuencia".

La instrucción para la población civil es clara y alarmante: si ven uno de estos objetos en la calle o caminos rurales, deben alejarse y llamar al 911, esperando a que personal calificado acuda a neutralizarlo.

"Ni una bala más": Navidad y Año Nuevo bajo fuego en Sinaloa

Paralelamente, el Gobierno del Estado promueve la iniciativa "Celebra sin disparar". Con la imagen de una madre y su hijo en una cena navideña, buscan erradicar la costumbre de lanzar "vivas" o disparos al aire durante la Nochebuena y el Año Nuevo, una práctica que históricamente ha dejado víctimas mortales en la entidad.

"Las fiestas decembrinas se disfrutan más cuando tu familia está segura", reza el mensaje oficial que intenta apelar a la conciencia ciudadana en medio de un entorno hostil.

Contexto: Otras fiestas en medio de la guerra del Cártel de Sinaloa

Estas campañas surgen en un contexto de intensa violencia que ha azotado a Sinaloa durante el último año, derivada de la pugna interna en el Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y la entrega de Joaquín Guzmán López.

La disputa entre "La Mayiza" y "Los Chapitos" ha normalizado el uso de tecnología bélica, como drones con explosivos y minas terrestres, convirtiendo el hallazgo de estos artefactos en un riesgo real para la población civil, incluso durante las celebraciones familiares.