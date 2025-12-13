VIDEO: Patrulla embiste vehículo sospechoso; encontraron aparentemente metanfetamina en Querétaro

¡Lo embiste! Luego de una persecución registrada en distintas calles del norte de la capital queretana, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro lograron la detención de una persona del sexo masculino en la colonia Satélite, derivado de un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de una camioneta con actitud sospechosa.

Vehículo sospechoso en Querétaro es embestido por patrulla

Los hechos iniciaron cuando policías municipales recibieron el aviso y ubicaron el vehículo señalado. Al marcarle el alto, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones, lo que originó una persecución por diversas vialidades de la zona norte de la ciudad.

Finalmente, las autoridades lograron darle alcance en el cruce de la calle de la Meseta con avenida de las Fuentes tras el choque de la patrulla contra el vehículo.

Una vez interceptado el vehículo, los oficiales realizaron la revisión preventiva al conductor, donde se localizó en su posesión una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina , motivo por el cual el individuo fue asegurado de manera inmediata conforme a los protocolos establecidos.

Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones y determinar su situación legal, así como el análisis de la sustancia asegurada para confirmar su composición.

Como resultado del incidente, los oficiales que viajaban en la patrulla presentaron únicamente lesiones menores.

Paramédicos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindarles atención médica en el sitio , sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

