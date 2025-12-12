Fecha del próximo bloqueo nacional; campesinos amagan con tomar carreteras

Ante la posibilidad de nuevas afectaciones a la movilidad y al comercio, grupos de campesinos amagaron con llevar a cabo un bloqueo nacional si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno federal. ¡Toma nota porque ya dieron a conocer a la fecha!

La medida incluiría bloqueos en carreteras, casetas del país, por lo que resulta clave conocer la fecha prevista y los posibles puntos impactados para anticipar rutas y traslados.

¿Cuándo será el próximo bloqueo en las carreteras de México?

“Vamos a requerir iniciar la movilización el próximo martes, porque necesitamos volver a manifestar la fuerza, sin obstruir todavía las carreteras, hasta que no se lleve a cabo esa reunión”, dijo Baltazar Valdez, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa.

El presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez, informó por medio de un video que publicaron en redes sociales , que después de reunirse con el subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota, y con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, advirtieron que la próxima semana seguirán con las movilizaciones.

Valdez dio a conocer que, al término de la reunión, el secretario de Agricultura, l es propuso retomar la mesa de diálogo el próximo 16 de diciembre de 2025 ; no obstante, expresó que entre los campesinos existe poca confianza en que ese encuentro dé resultados.

"Compañeros, compartimos este video para informarles que esté próximo martes 16 de diciembre, debemos estar listos y atentos para manifestarnos nuevamente, en unidad y con la fuerza que nos caracteriza", se publicó en redes sociales, Campesinos Unidos Contra Sinaloa.

Campesinos piden no bajar la guardia

Los representantes del movimiento campesino señalaron que se mantienen a la espera de resultados definitivos ante la problemática que enfrenta el sector agrícola y advirtieron que no pueden bajar la guardia, ya que está en juego el futuro de las cosechas, las familias y la tierra.

Asimismo, pidieron a los integrantes del movimiento mantenerse informados a través de los canales oficiales, pues dependiendo de lo que se determine, las movilizaciones podrían activarse de manera inmediata.