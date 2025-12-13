Se le traba la pistola a ladrón en Valle de Chalco y termina VAPULEADO por vecinos

Un presunto delincuente vivió en carne propia la furia vecinal luego de que su intento de asalto se frustrara por una falla mecánica en su armamento. El sujeto, quien pretendía despojar a una familia de su vehículo y pertenencias, fue sometido y golpeado por habitantes de Valle de Chalco tras descubrir que su pistola no funcionaba.

El dramático episodio quedó registrado gracias a una cámara de seguridad de la zona, cuyo video ya comienza a circular como prueba del hartazgo ciudadano ante la inseguridad en la colonia Alfredo del Mazo, en el Edomex .

Video del intento de asalto que terminó en golpiza en Valle de Chalco, Edomex

En las imágenes se observa el momento exacto en que el asaltante intercepta al conductor de un automóvil. A punta de pistola, comienza a amenazar a los ocupantes para exigir las llaves y objetos de valor.

La situación escaló rápidamente cuando, ante la resistencia o el pánico de las víctimas, el delincuente trató de accionar el arma de fuego contra el conductor. Sin embargo, en un giro de suerte para la víctima, la pistola se encasquilló, impidiendo que el disparo saliera.

"Justicia" vecinal en el Edomex:

Al percatarse de que el arma no servía y escuchar los gritos de auxilio de los ocupantes del vehículo, los vecinos de la colonia Alfredo del Mazo no dudaron en salir de sus casas.

Lejos de huir, los habitantes rodearon al sujeto, logrando someterlo en el pavimento. De acuerdo con los testimonios, el ladrón recibió una golpiza por parte de la turba antes de que llegaran las autoridades, como represalia por la violencia ejercida.

Elementos de la policía municipal arribaron al sitio para rescatar al presunto delincuente de la ira popular. El sujeto fue trasladado y presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Ladrón intenta robar auto en Valle de Chalco, se le encasquilla el arma y vecinos lo golpean

Vecinos de la zona denunciaron que este no es un hecho aislado. Aseguran que los robos en esta zona de Valle de Chalco son frecuentes, lo que ha llevado a la comunidad a mantenerse en alerta máxima y a actuar por propia mano ante la ausencia de seguridad efectiva.